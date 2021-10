In diesen acht Gemeinden wird es besonders eng

In 16 Gemeinden bestimmen die Wählerinnen und Wähler morgen in einer "engeren Wahl" über den künftigen Bürgermeister oder die künftige Bürgermeisterin. Die "Mühlviertler Nachrichten" haben sich angesehen, wo der Ausgang besonders knapp werden könnte.

Aigen-Schlägl: Elisabeth Höfler (ÖVP, Ergebnis 26. 9.: 45,21 %) gegen Ricardo Lang (FPÖ, Ergebnis 26. 9.: 41,52 %). ÖVP-Kandidatin Elisabeth Höfler möchte zumindest das Bürgermeisteramt verteidigen, welches sie bereits seit der Fusion von Aigen und Schlägl 2015 besetzt. Die absolute VP-Mehrheit im Gemeinderat ist nämlich gefallen. FPÖ-Kandidat Ricardo Lang tritt gegen sie an. Er erreichte im ersten Wahlgang überraschend 41,5 Prozent der Stimmen.

Dimbach: Manfred Fenster (SPÖ, 47,87 %) gegen Andreas Fenster (ÖVP, 33,77 %). Zum Duell zweier Cousins kommt es in der 960-Einwohner-Gemeinde Dimbach. Dass im ersten Wahlgang SP-Kandidat Manfred Fenster mehr Stimmen bekam als Amtsinhaber Andreas Fenster von der ÖVP, überraschte viele – hat aber auch mit dem Antreten der Bürgerliste FDB rund um den ehemaligen VP-Vizebürgermeister Stefan Barth zu tun. Beide Kandidaten warben intensiv um die FDB-Stimmen, die eher dem VP-Lager zugerechnet werden.

Feldkirchen an der Donau: David Allerstorfer (SPÖ, 42,37 %) gegen Sabine Lindorfer (ÖVP, 36,97 %). Ganz eng wird es aller Voraussicht nach in Feldkirchen. SPÖ-Bürgermeister David Allerstorfer und Sabine Lindorfer von der ÖVP lieferten sich einen extrem ambitionierten Wahlkampf. Die SP-Mehrheit ist jedenfalls schon futsch. Herausforderin Sabine Lindorfer freut sich naturgemäß darüber, dass die ÖVP stimmenstärkste Partei wurde, und hofft nun darauf, auch den Bürgermeister-Sessel zu erobern.

Freistadt: Elisabeth Teufer (ÖVP, 36,25 %) gegen Christian Gratzl (SPÖ, 32,65 %). Spannend wie kaum zuvor verspricht die Bürgermeister-Stichwahl in Freistadt zu werden. Die Volkspartei musste im ersten Wahlgang herbe Verluste (-10,3 %) einstecken, während die SPÖ um Christian Gratzl überraschte und sich seither in einem Stimmungshoch befindet, das auch auf den Ausgang der Bürgermeisterwahl abfärben konnte. Diese Woche wurde der Wahlkampf vom Auftauchen eines ausländerfeindlichen Flugblattes überschattet.

Ottensheim: Franz Füreder (ÖVP, 47,54 %) gegen Klaus Hagenauer (pro O, 41,93 %). In Ottensheim ist man Stichwahlen gewohnt. 2003 und auch 2015 mussten die Kandidatinnen und Kandidaten in die engere Wahl. 2003 siegte "pro-O"-Kandidatin Ulrike Böker gegen VP-Bürgermeister Konrad Hofer. 2015 holte Franz Füreder 51 Prozent der Stichwahlstimmen gegen Böker. Nun ist er es, der gegen "pro O"-Mann Klaus Hagenauer den Bürgermeistersessel verteidigen muss.

St. Georgen am Walde: Heinrich Haider (SPÖ, 40,00 %) gegen Andreas Payreder (ÖVP, 37,19 %). Einen neuen Bürgermeister bekommt die Gemeinde St. Georgen am Walde, nachdem es Amtsinhaber Franz Hochstöger nicht in die engere Wahl schaffte. Hier stehen sich am Sonntag die Cousins Heinrich Haider und Andreas Payreder gegenüber. Haider hatte mit einer stark verjüngten Gemeinderatsliste überrascht. Payreder ist als Unternehmer im Ort stark verwurzelt.

St. Georgen an der Gusen: Erich Wahl (SPÖ, 45,01 %) gegen Andreas Derntl (ÖVP, 41,38 %). Angezählt wirkte in den vergangenen Tagen Amtsinhaber Erich Wahl. Er blieb im ersten Wahlgang mehr als 20 Prozentpunkte hinter seinem Ergebnis aus dem Jahr 2015 zurück und scheiterte auch mit seinem Bemühen um einen Einzug in den Landtag. Nun hofft die Volkspartei mit Andreas Derntl auf eine Überraschung in der traditionellen SPÖ-Hochburg.

Unterweitersdorf: Günther Zillner (SPÖ, 45,07 %) gegen Johannes Matzinger (ÖVP, 46,00 %). Nach dem altersbedingten Rückzug von Bürgermeister Wilhelm Wurm (SP) hatte dessen Nachfolger Günther Zillner im ersten Wahlgang einen schweren Stand und blieb mit 45 Prozent deutlich hinter den Erwartungen zurück. So gelang Johannes Matzinger von der Volkspartei der Sprung auf den ersten Platz. Mit 13 Stimmen fiel der Vorsprung auf Zillner jedoch äußerst knapp aus. Morgen werden die Karten neu gemischt. (fell, lebe)