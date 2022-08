In der Löwenschule müssen die Kinder nicht mehr auf dem Lehmboden sitzen

Eine einzige Volksschule in einer Stadt mit mehr als 10.000 Einwohnern, 100 Schüler in einer Klasse mit nur einer Lehrkraft: Die Zustände in der Schule im Bezirk Kasese in Uganda waren untragbar. Dank der Hilfe des Lions Clubs Rohrbach konnte die Schule nun ausgebaut werden. "Die Taferlklassler brauchen nach dem Um- und Ausbau der Schule nicht mehr dicht gedrängt auf dem Lehm- und Betonboden zu sitzen. Wir konnten die Schule um sieben auf 19 Klassenzimmer erweitern und die Zahl der Schreibtische von 129 auf 325 aufstocken", freut sich der Projektleiter und Geschäftsführer der Hilfs- und Entwicklungsorganisation Sei So Frei, Franz Hehenberger, der selbst Mitglied des Lions Clubs Rohrbach-Böhmerwald und hier für die Auslandshilfe verantwortlich ist. "Bildung ist die einzige Chance, die prekäre Situation der Menschen in Entwicklungsländern zu verbessern. Mit finanzieller Unterstützung der Lions konnten wir Voraussetzungen schaffen, damit effizientes Lernen überhaupt möglich wird." Die Schülerzahl an der Löwenschule in Rugendabara steigt kontinuierlich, aktuell werden 1616 Kinder von 24 Lehrkräften unterrichtet. Sei So Frei arbeitet mit einer ugandischen Nichtregierungsorganisation vor Ort sehr erfolgreich zusammen.

Mit dem Ausbau der Schule und der Anschaffung der Inneneinrichtung wurden Professionisten vor Ort beauftragt, um die örtliche Wirtschaft anzukurbeln. Auch die Dorfgemeinschaft und die Eltern der Kinder waren stark eingebunden. Die Lions investierten aus Mitteln des Distrikts Mitte (Oberösterreich und Steiermark) und aus der internationalen Lionshilfe 115.000 Euro in das Schulprojekt.

Rohrbachs Lions-Präsident Roland Öhler sagt dazu: "Unsere Hilfe am Nächsten leisten wir in erster Linie vor Ort, im Bezirk. Aber wir unterstützen auch gemeinsame Lions-Projekte im Distrikt und helfen mit, ausgewählte Auslandsprojekte zu realisieren."

Sei So Frei unterstützt die Menschen mit Entwicklungsprojekten in Afrika und Lateinamerika. Spenden sind steuerlich absetzbar: HYPO Oberösterreich, IBAN AT30 5400 0000 0069 1733.