In der Junior-Company wird Theorie zur Praxis

Um erworbenes Wissen aus unterschiedlichen Gegenständen in die Praxis umzusetzen, gründete die 3b HLW der BBS Rohrbach im Fach Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement eine Junior-Company, bei der reales Geld fließt und alle unternehmerischen Aufgaben, von der Planung bis zur Durchführung der Produktion und des Verkaufs, von den Schülerinnen selbst übernommen wurden. "Learning business by doing business" war der Leitgedanke und die Motivation für das einjährige Schulprojekt, welches von den Lehrkräften Sissel Kepplinger (kaufmännische Fächer) und Elisabeth Wolkerstorfer (Küche und Service) begleitet wurde. Die Gründerinnen hatten die trendige Geschäftsidee, selbst hergestellte, gesunde und warme Wraps und Bowls in der Mittagspause an die Schulgemeinschaft der BBS Rohrbach zu verkaufen, und fanden damit großen Anklang unter der Käuferschaft. Der Einsatz lohnte sich – die Schülerinnen erwirtschafteten aus ihrer Geschäftstätigkeit einen respektablen Gewinn, mit dem nun im Mai ein Betriebsausflug finanziert wird. Aber entscheidend ist, dass die Schülerinnen ein ganzes Schuljahr lang wertvolle praktische Erfahrung sammeln konnten.