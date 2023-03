In der FF Münzbach ging eine erfolgreiche Ära zu Ende

Ein erfolgreiches Kapitel Feuerwehrgeschichte wurde am Sonntag bei der Jahresvollversammlung der FF Münzbach geschlossen: Kommandant Franz Fröschl stellte nach drei mit viel Einsatz ausgeübten Funktionsperioden das Kommando der Feuerwehr zur Verfügung. Zu seinem Nachfolger wurde Andreas Gruber gewählt.

In seiner Zeit als Kommandant setzte Franz Fröschl mit seinem Team zahlreiche Projekte um. Ein Kommandofahrzeug und ein neues Tanklöschfahrzeug wurden angekauft, und bei gut besuchten Festveranstaltungen in den Dienst gestellt. Der größte Meilenstein wurde im Jänner 2018 mit dem Spatenstich des neuen Feuerwehrhauses gesetzt. Die Übersiedelung in die neue Einsatzzentrale noch im Oktober desselben war mit Sicherheit die Sternstunde der Funktionsperiode von Franz Fröschl. Mit der 140 Jahr Feier im vergangenen Jahr ging schließlich noch eine weitere Festveranstaltung unter Fröschls Kommando über die Bühne.

Perfektes Wissen im technischen Bereich, Entscheidungskraft in der Umsetzung sowie jede Menge Knowhow bei technischen Angelegenheiten-, Reparaturen und Neuanfertigungen zeichneten Franz Fröschl aus. Als Ruhepol und Vorbild war er zudem bei der Münzbacher Feuerwehrmannschaft immer sehr beliebt. So kam es auch, dass sich der Mitgliederstand in den vergangenen Jahren unter seiner Führung deutlich gesteigert hat.

Wie zumeist im Leben gab es in Fröschls Zeit als Kommandant aber auch einige schwere Einsätze durchzustehen: Verkehrsunfälle mit Todesfolge, Großbrände, Unwetter, Überschwemmungen und eine mit zahlreichen Einsatzstunden zu bewältigende Hochwasserhilfe im Bezirk Perg.

Mit Franz Fröschl wurde auch das „alte Kommando“ mit Stellvertreter Manfred Fröschl, Schriftführer Johannes Strasser und Kassier Karl Wiesinger verabschiedet. Auch sie haben, wie bei der Jahresvollversammlung betont wurde, in ihrer Amtszeit hervorragende Arbeit geleistet. Dem neu gewählten Team, gehören neben Kommandant Andreas Gruber auch dessen Stellvertreter Patrick Pflügl, Schriftführer Simon Wolfinger und Kassier Martin Riegler an.