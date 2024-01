In den Mühlviertler Geburtenstationen waren 2023 die Buben in der Mehrzahl

Eine Spur weniger Geburten als in den beiden Jahren zuvor verzeichneten im abgelaufenen Jahr die Geburtenstationen der Kliniken Freistadt und Rohrbach. Insgesamt bleibt die Bilanz aber auf einem über die Jahre recht hohen Niveau. Auch ein anderer Trend setzte sich 2023 fort: In beiden Krankenhäusern kamen mehr Buben als Mädchen zur Welt.

Waren es in Freistadt 431 Babys (203 Mädchen und 229 Buben) und damit 15 weniger als im Jahr zuvor, die entbunden wurden, so weist die Jahresbilanz in Rohrbach 539 Geburten (257 Mädchen und 282 Buben) auf – um 26 weniger als im Jahr 2022. Mehr als drei Viertel der Babys kamen auf natürlichem Weg – also ohne Kaiserschnitt – zur Welt. In Rohrbach waren vor allem der März und April Monate besonderer Geburtenfreude. Der geburtenstärkste Tag 2023 war demnach der 18. April mit sechs Neugeborenen.

Hinter diesen Zahlen stecken jede Menge Glück und Freude für die werdenden Eltern. Die leitende Hebamme des Klinikums Rohrbach, Roswitha Hofer, betont: "Unsere Philosophie konzentriert sich darauf, nicht nur Eltern bei der Geburt zu unterstützen, sondern auch Familien auf dem Weg dorthin zu begleiten. Jede Geburt ist einzigartig, und unser Team strebt danach, dieser Einzigartigkeit Raum zu geben."

Eltern schätzen persönliche Nähe

Eine Erfahrung, die auch Barbara Röblreiter, leitende Hebamme am Klinikum Freistadt, teilt: "Wir Hebammen nehmen uns dafür besonders viel Zeit und werden oft zu Vertrauenspersonen in dieser sehr sensiblen Lebensphase." Dabei stehe das gesamte Geburtshilfeteam hinter der medizinisch kompetenten, warmherzigen und menschlichen Betreuung von Schwangeren und Gebärenden. "Nicht nur die werdenden Eltern, auch wir vom Geburtshilfeteam schätzen die überschaubare Größe und die gerade dadurch mögliche persönliche Betreuung und die hohe Betreuungsqualität", sagt der ärztliche Leiter der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe in Freistadt, Primar Sebastian Jülg.

Gerade in einer Geburtenstation gehe es um mehr als um die als selbstverständlich vorauszusetzende medizinische Betreuung, weiß Primar Werner Hochmeir, Leiter der Abteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum Rohrbach: "Qualität bedeutet für uns, die Menschlichkeit in der Geburtsmedizin zu bewahren." Er und sein Team würden deshalb auf eine ganzheitliche Betreuung setzen, bei der die individuellen Bedürfnisse jeder Familie im Mittelpunkt stehen.

Viele Gespräche mit den Eltern, warum sie sich für Freistadt oder Rohrbach als Geburtsort entschieden haben, würden diesen Weg bestätigen, heißt es: Hier würden Familien einen sicheren und einfühlsamen Start ins Leben erleben. Individuelle Betreuung und persönliche Begleitung stehen im Mittelpunkt dieser Art von Geburtenbetreuung.

Die beliebtesten Namen

Wirft man einen Blick auf die Liste der beliebtesten Namen, die die Eltern ihrem Nachwuchs mit auf den Lebensweg gegeben haben, zeigt sich, dass sich Traditionelles nach wie vor große Beliebtheit erfreut. In Freistadt führt Leonie die Namens-Hitliste bei den Mädchen an, gefolgt von Marie und Melina. Bei den Buben waren in den vergangenen zwölf Monaten Tobias, Simon und Valentin besonders beliebt.

Und in Rohrbach? Da entschieden sich die Eltern bei den Mädchen besonders oft für Nora, gefolgt von Hanna, Emilia und Mia. Bei den Buben waren Paul, Felix, Jonas und Tobias die beliebtesten Vornamen.

