In den Fusionsgemeinden wird gewählt

SANKT STEFAN-AFIESL, HELFENBERG. Nach den Fusionen der Gemeinden St. Stefan am Walde mit Afiesl und Helfenberg mit Ahorn stehen am Sonntag in beiden Gemeinden Neuwahlen auf der Tagesordnung.

In St. Stefan-Afiesl und Helfenberg wählen die Bürger am Sonntag ihre neuen Gemeindevertreter. Bild: (Hanner)

Währen in St. Stefan-Afiesl der bisherige Steffinger Bürgermeister Alfred Mayr (VP) als einziger Kandidat ins Rennen um das Bürgermeisteramt geht, stehen in Helfenberg drei Kandidaten zur Wahl: Josef Hintenberger, bisheriger Bürgermeister von Ahorn (VP), Landtagsabgeordnete Ulrike Wall (FP) und Franz Holzmann von der SP. "Die Fusion von St. Stefan und Afiesl bringt eine große Verantwortung mit sich. Diese wollen wir jetzt übernehmen", sagt Alfred Mayr. Er wolle mit dem neuen Gemeinderat darauf achten, dass alle 16 Ortschaften der neuen Gemeinde gleichermaßen zu Wort kommen. Eines habe zumindest die Zeit der Verwaltungsgemeinschaft, die der Fusion vorangegangen war, gezeigt: "Wir stehen finanziell nun besser da als vorher und können mit einem dicken Plus die Arbeit in der neuen Gemeinde angehen", sagt er. Spannend wird, in welchem Ausmaß der ehemalige Afiesler VP-Vizebürgermeister Hugo Anzinger, der ja nun die FP in die Gemeinderatswahl führt, reüssieren kann.

Josef Hintenberger will für die VP den Bürgermeistersessel in Helfenberg verteidigen beziehungsweise gewinnen: "Unsere dringendste Aufgabe ist es, den Schulstandort abzusichern. Dazu müssen wir uns eigenständig ausrichten und neu aufstellen. Auch die Ortsbildgestaltung ist uns sehr wichtig. Wir liegen natürlich am Durchzug, aber mit guten Ideen lässt sich sicher viel umsetzen.

Landtagsabgeordnete Ulrike Wall geht für die FP in die Helfenberger Bürgermeisterwahl: "Wir haben einen sehr guten und fairen Wahlkampf geführt. Ich sehe in Helfenberg die Notwendigkeit einer ,Entpolitisierung’. Jeder, der sich in der Gemeinde einbringen will, sollte dazu auch die Möglichkeit haben. Herausforderungen gibt es genug – auch wegen der Versäumnisse in der Vergangenheit." Auch die Helfenberger SP stellt mit Franz Holzmann einen Bürgermeisterkandidaten: "Meine wichtigsten Themen sind die Ortsgestaltung, die Bildung und die Eindämmung der Abwanderung. Wir müssen es schaffen, dass sich junge Menschen wieder in Helfenberg ansiedeln. Zu viele Häuser stehen schon leer, oder die junge Generation ist weggezogen. Deshalb braucht es kluge Konzepte."

Gemeinden werden nach der Wahl handlungsfähig

Nach der Entscheidung, die Gemeinden Helfenberg und Ahorn (inkl. Ortschaft Waldhäuser) sowie St. Stefan am Walde und Afiesl zu fusionieren, wurden die beiden neuen Gemeinden Helfenberg und St. Stefan-Afiesl zu Jahresbeginn aus der Taufe gehoben. Zuvor "wanderte" noch die Ortschaft Waldhäuser von Afiesl nach Helfenberg.

In beiden Gemeinden führen momentan Regierungs-Kommissäre die Geschäfte. In St. Stefan-Afiesl leitet als solcher Gerhard Engleder die Wahl. Er war schon in Aigen-Schlägl im Einsatz. Helfenberg "führt" momentan Peter Pramberger. Er war auch schon in Rohrbach-Berg Regierungs-Kommissär.

Konstituierung im April

Erst nachdem sich die beiden neuen Gemeinderäte konstituiert haben werden, geht auch die Arbeit der Kommissäre zu Ende und die Gemeinden werden wieder handlungsfähig. Denn Beschlüsse und Entscheidungen auf Gemeinderatsebene gibt es in der Zeit der Regierungs-Kommissäre nicht. In St. Stefan-Afiesl wird sich der neue Gemeinderat am 16. April konstituieren.

In Helfenberg nimmt man sich etwas mehr Zeit. Dort tritt der neue Gemeinderat erst am 24. April an. Grund dafür ist, dass in Helfenberg mehrere Personen für das Bürgermeisteramt kandidieren. Gibt es am Sonntag keine eindeutige Mehrheit, ist eine Stichwahl zwischen zwei Kandidaten nötig. Diese würde am Ostersonntag abgehalten werden.

Zitiert

"Die Fusion bringt große Verantwortung mit sich. Diese wollen wir jetzt übernehmen. Alle 16 Ortschaften der neuen Gemeinde sollen gleichermaßen zu Wort kommen." – Alfred Mayr, Bürgermeisterkandidat, VP

"Unsere dringendste Aufgabe ist es, den Bildungsstandort Helfenberg abzusichern. Auch in der Gestaltung des Ortsbildes wollen wir einiges erreichen." – Josef Hintenberger, Bürgermeisterkandidat, VP

"Ich sehe in Helfenberg die Notwendigkeit einer Entpolitisierung. Jeder, der sich für seinen Heimatort engagieren will, sollte auch die Möglichkeit dazu bekommen." – Ulrike Wall, Bürgermeisterkandidatin, FP

"Mir ist die Bildung sehr wichtig. Außerdem müssen wir Konzepte entwickeln, um junge Bürger im Ort zu halten. Auch die Ortsplatzgestaltung gehört angegangen." – Franz Holzmann, Bürgermeisterkandidat, SP

