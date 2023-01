In 60 Reisen um die Welt: Von hohen Bergen und zutraulichen Schimpansen

Unter die Buchautoren gegangen ist der gebürtige St. Georgener Rudi Lumetsberger. Der mit weltweiten Incentive- und Event-Programmen zu Erfolg gelangte Unternehmer verfasste das 352 Seiten dicke Buch "60 Reisen um die Welt. Erlebnisse, die Ihr Leben verändern".

Bereits während seines Wirtschaftsstudiums war Lumetsberger als Reiseleiter unterwegs. Er verbrachte mehrere Monate am Peloponnes, reiste später nach Nord- und Südamerika, Afrika, Asien und zu etlichen Destinationen in Europa. Dabei erkannte er das Potenzial von Gruppenreisen für Unternehmen und gründete mit Rainer Reichl als Partner die Firma Erlebnismarketing mit Sitz in Wien. 88 Staaten und 104 Metropolen auf fünf Kontinenten hat Lumetsberger seither bereist.

Weil er im Juni seinen 60er feierte, versammelte der Mühlviertler für sein Buchprojekt 60 Reiseempfehlungen. "Ich habe Ziele ausgewählt, die persönliche Abenteuer, Erlebnisse und Begegnungen beinhalten. Sie stehen für die Sehnsüchte und Träume, die man einmal im Leben verwirklichen möchte." Beschrieben werden unter anderem eine Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn, die Durchquerung der Namib, Expeditionen im Himalaya, Rafting-Abenteuer auf dem wilden Sambesi oder eine Fahrt mit einem Formel-1-Boliden in Portugal.

Eine besondere Hingabe entwickelte Lumetsberger für Afrika, wohin er auch die Erlöse des Buchverkaufs spendet – konkret an ein Ökosozial-Projekt in Uganda, das er in Zusammenarbeit mit dem Jane Goodall Institute unterstützt. "Ich hatte das Vergnügen, Jane persönlich zu treffen, mit ihr durch den Urwald zu wandern und ihre Schimpansen zu besuchen. Später haben wir mit ihr Vorträge in Österreich organisiert, Schulräume in Tansania gebaut und Aufforstungsprogramme auf den Weg gebracht."

"60 Reisen um die Welt" ist bei der Raiffeisenbank Mühlviertler Alm, Bankstelle St. Georgen am Walde und der Bankstelle Königswiesen um 40 Euro erhältlich.

