Holzbaumeister aus Unterweißenbach: In 45 Jahren 120 Lehrlinge ausgebildet

Solides Handwerk und die Freude an Innovation haben Holzbaumeister Buchner seit der Gründung im Jahr 1979 zu einem Leitbetrieb in der Region Mühlviertler Alm heranwachsen lassen. Einen großen Anteil an diesem Erfolg haben jene insgesamt 120 Lehrlinge, die hier ausgebildet wurden. Davon sind nach 45 Jahren noch immer 59 Fachleute in den verschiedensten Positionen bei Buchner tätig. Aktuell beschäftigt Holzbaumeister Buchner 14 Lehrlinge.

Neben fachlichen Inhalten spielen bei der Lehrlingsausbildung auch Teambildung und Persönlichkeitsentwicklung eine Rolle. Das aktuelle Lehrlingsprojekt bereichert den Tourismus: Die Buchner-Lehrlinge zimmerten unter Anleitung von Lehrlingscoach Philipp Katzenschläger den neuen Ausgangspunkt für Wanderungen in der Urkraft-Gemeinde Kaltenberg.

