In 18 Monaten zu Fuß nach Jerusalem

WAXENBERG/BAD LEONFELDEN. In mehr als 100 Ländern war Georg Richtsfeld aus Waxenberg bereits unterwegs – vorwiegend mit öffentlichen Verkehrsmitteln aller Art, am liebsten aber zu Fuß mit dem Rucksack. Im Vortrag "Zu Fuß nach Jerusalem" berichtet der Reisende von seiner intensiven Wanderung, die ihn über den Balkan in den Nahen Osten und nach Jerusalem brachte. In Bethlehem besuchte er zu Weihnachten die Mitternachtsmesse, bevor er die Wüsten Israels und Jordaniens durchstreifte. Über die Türkei und den Westbalkan kehrte er nach 18 Monaten wieder in seine Mühlviertler Heimat zurück. Ein Vortrag voller Abenteuer, Begegnungen und mit der Erkenntnis, mit wenig glücklich zu sein.

Richtsfeld erzählt von seinen Erlebnissen im Haus am Ring in Bad Leonfelden am 3. Oktober ab 19.30 Uhr. Reservierungen nimmt er unter georg@georgrichtsfeld.info entgegen. Eintritt: 12 Euro. Weitere Termine: Donnerstag, 7. November, 19 Uhr im Wissensturm Linz, Donnerstag 6. März 2025, um 19 Uhr im Café Korb in Wien sowie am Donnerstag, 13. März 2025, um 19 Uhr im Salzhof in Freistadt.

