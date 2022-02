Impfpflicht ist bei AK-Beratungen kaum ein Thema

"Wir möchten dieses Thema eigentlich auch aus der Sozialpartnerebene draußen halten. Das ist Sache der Bundesregierung", unterstrich dazu auch AK-Präsident Andreas Stangl.

Wesentlich öfter griffen die Arbeitnehmer zum Telefon, wenn es um Fragen des Homeoffice ging. "Hier haben unsere Fachleute fast täglich Fragen beantwortet", so Punzenberger. Als Interessensvertretung stand die AK Perg im vergangenen Jahr den Arbeitnehmern in 91 außergerichtlichen Interventionen sowie bei 26 Arbeitsrechtsverfahren zur Seite. Dabei konnten in Summe 2,1 Millionen Euro für die Mitglieder erstritten werden.