Den ersten Impftermin in der Dingdorfer Stub’n nutzen gleich mehr als 50 Bewohnerinnen und Bewohner von Neumarkt, um sich den "ersten Stich" in einem österreichischen Wirtshaus verabreichen zu lassen. Neben den angemeldeten Impfkandidaten kamen auch 17 Personen spontan in die Dingdorfer Stub’n zum Impfen.