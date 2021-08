Impfen im Einkaufszentrum "Schnell und unkompliziert"

Diesem Trend hat sich auch das Einkaufszentrum Donaupark in Mauthausen angeschlossen. Seit gestern gibt es an jedem Wochenende im August die Möglichkeit, sich gegenüber der Apotheke gegen Covid-19 impfen zu lassen.

Der Andrang war gestern bereits ab Mittag recht zufriedenstellend, wie Center-Leiter Filippo Thun beim Lokalaugenschein der "Mühlviertler Nachrichten" erzählte: "Eine Viertelstunde vor Beginn haben sich schon die ersten Menschen angestellt." So auch Julian und Eva. Das junge Paar nutzte die Gelegenheit, sich im Einkaufszentrum die Zweitimpfung verabreichen zu lassen: "Wir haben uns kurzfristig entschieden, hierherzukommen. Es ging alles recht schnell und unkompliziert."

Ebenfalls impfen ließ sich Lukas Mayrhofer aus Ried in der Riedmark. Der 22-Jährige hatte sich noch am Donnerstag in der Mariahilf-Apotheke vis-à-vis der Impfstraße mit Selbsttests eingedeckt. "Da habe ich gesehen, dass man sich nun auch hier impfen lassen kann. Da habe ich mir gedacht, dass das eigentlich eine gute Chance wäre, denn auf Dauer wird das Testen ja auch etwas mühsam", sagte der 22-Jährige.

Etwa einen Monat habe die Vorbereitung der Impfstraße in Anspruch genommen, verrät Filippo Thun: "Nachdem wir gerade einen geeigneten Platz frei haben, passt es für uns sehr gut." Bei der Umsetzung sei man eine Kooperation mit dem Roten Kreuz des Bezirks Perg eingegangen. Thun: "Wir stellen die Fläche zur Verfügung, das Rote Kreuz das Personal. Eine perfekte Symbiose."

Für die Impfungen im Donaupark ist keine Anmeldung erforderlich. Verimpft werden die Vakzine von Biontech-Pfizer (ab zwölf Jahren) sowie Johnson & Johnson (ab 18 Jahren). Die Impfstraße ist freitags von 12 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 17 Uhr in Betrieb.