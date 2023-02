Melanie Königsstetter ist Leiterin dieses Standorts und freut sich über jeden Kunden, der das Geschäft betritt. "Wer bei uns einkauft, setzt ein Statement gegen Verschwendung und gegen die Wegwerfgesellschaft", erklärt Königsstetter die Philosophie des Volkshilfe-Shops. Kunden können aus einem reichhaltigen Sortiment auswählen. Von Kleidung und Schuhen über Spielzeug sowie Elektrogeräte bis hin zu Dekoartikeln ist für jeden Geschmack etwas dabei – und das jeden ersten und dritten Freitag im Monat sogar zum halben Preis.

Was Melanie Königsstetter besonders freut: Immer mehr junge Menschen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, kaufen mit Begeisterung in den ReVital-Geschäften ein. Secondhand ist somit "in". "Mit dem Einkauf von gebrauchten, aber einwandfreien Produkten haben wir einen enormen Hebel zur Verringerung der CO2-Emmissionen in der Hand. Jedes Produkt, das möglichst lange im Kreislauf bleibt und somit nicht gleich wieder neu produziert werden muss, schont Umwelt und Klima", sagt die Volkshilfe-Mitarbeiterin.

Gemeinsam mit dem Partnerbetrieb Alom Böhmerwaldwerkstatt in Aigen-Schlägl und den Umweltprofis des Bezirksabfallverbandes Rohrbach sammelt die Volkshilfe im Bezirk Rohrbach jährlich 47 Tonnen Hausrat, Möbel, Elektrogeräte usw. Davon stammen mehr als 30 Tonnen aus den Altstoffsammelzentren des Bezirkes Rohrbach und den Hausabholungen durch Alom. 17 Tonnen werden durch Direktabgabe im Shop Rohrbach gesammelt. Mehr als drei Viertel dieser Waren können einer Wiederverwendung zugeführt werden.

