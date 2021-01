Im Softwarepark Hagenberg bauen nicht nur die hier ansässigen Unternehmen ihre Büroflächen sukzessive aus. So wurde kurz vor Weihnachten der Spatenstich für ein Business-Hotel gesetzt, und auch beim Wohnbau wird ordentlich Tempo gemacht. Das derzeit größte Projekt in diesem Bereich wird am nordwestlichen Ortsrand in der Ortschaft Veichter realisiert.