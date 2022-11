Im Weihnachtsmuseum ist noch ganz wie früher Advent

WEITERSFELDEN. Wer in der Vorweihnachtszeit Stille und ein wenig von jenem Zauber sucht, der einst den Advent zu einer ganz besonderen Zeit machte, könnte sich in den kommenden Wochen auf den Weg in das Weihnachtsmuseum Harrachstal machen. Franziska Winder hat hier über die Jahrzehnte eine einzigartige Sammlung über Brauchtum und Kunsthandwerk zusammengetragen. Gezeigt wird all das in heimeliger Atmosphäre, die an das Flair einer alten Bauernstube erinnert.

Den Schwerpunkt im Weihnachtsmuseum bildet eine reichhaltige Sammlung von Christbaumschmuck (1800 bis 1960) verschiedenster Materialien wie Glas, Karton, Papier, Watte oder Draht. Ebenfalls sehenswert sind die vielen alten Papierkrippen und Weihnachtsbriefmarken sowie Feldpostchristbäumchen, mit denen auch in Kriegszeiten an das Fest des Friedens erinnert wurde.

Sonderschau: Adventkalender

Um der Ausstellung Jahr für Jahr eine besondere Note zu geben, bringt Museumsinhaberin Winder alljährlich eine Sonderausstellung in ihre Mühlviertler Weihnachtswelt. Heuer sind dies alte Adventkalender, darunter etliche Leihgaben der OÖ Landes-Kultur GmbH. "Es gab schon im 19. Jahrhunderte verschiedene Formen, um Kindern das Warten auf Weihnachten zu verkürzen. Beliebt war der Brauch, jeden Tag im Advent einen Strohhalm in eine Krippe zu legen, damit diese am 24. Dezember weich und bereit für das Christuskind ist", sagt Winder. Der erste gedruckte Adventkalender wurde 1908 von Gerhard Lang auf den Markt gebracht. Damals allerdings noch ohne Türchen – die folgten dann im Jahr 1920. In der Ausstellung befinden sich ein Adventkalender aus den 1920er Jahren, ein Nachdruck der Wiener Werkstätte sowie viele Adventkalender mit Flitter, musizierenden Engeln, buntem Spielzeug und Weihnachtsdarstellungen. (lebe)

Ab 26. November ist das Weihnachtsmuseum Harrachstal mit Führungen um 10 und 14 Uhr täglich geöffnet. Abendführungen nach Vereinbarung: 07952 / 6406.