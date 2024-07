Im Seniorium Grein werden ab Herbst Lehrlinge für die Pflege ausgebildet

Als einer der ersten Heimträger Oberösterreichs greift der Sozialhilfeverband (SHV) Perg die Möglichkeit auf, Pflegefachassistenten und Pflegefachassistentinnen (PFA) für diesen neuen Lehrberuf selbst auszubilden.

"Wir haben in den vergangenen Jahren mit Erfolg viele Projekte zur Rekrutierung neuer Pflegekräfte umgesetzt", sagt SHV-Obmann Werner Kreisl. Derzeit werden in der Altenbetreuungsschule Baumgartenberg 31 Fachsozialbetreuer für Altenarbeit ausgebildet. Außerdem unterstützen 20 Pflegefachkräfte von den Philippinen die Arbeit in den in den Heimen. Da der Pflegebedarf im Bezirk in den kommenden Jahren stark steigen wird (von 2020 bis 2040 um 54 Prozent), seien aber weitere Personalmaßnahmen unerlässlich.

Der SHV Perg hat daher im Jänner Michaela Rafetseder mit der Ausbildungsleitung für die SHV-Heime im Bezirk betreut. Sie begleitet derzeit Pflege-Praktikantinnen in den SHV-Häusern und kümmert sich darum, dass diese in der Ausbildung gute Bedingungen vorfinden. Parallel dazu bereitet sie aber auch den Beginn der ersten drei Lehrverhältnisse für "Pflegefachassistenz" vor. Im Herbst soll die Lehrausbildung mit Standort im Seniorium Grein beginnen.

Interessierte Jugendliche, die die neunte Schulstufe abgeschlossen haben, können sich jederzeit über die Homepage des Sozialhilfeverbands melden. "Wir wollen Jugendliche als neue Zielgruppe für den Pflegeberuf gewinnen und sie bestmöglich bis zur Lehrabschlussprüfung begleiten", sagt Kreisl.

Parallel dazu läuft auch noch die Suche nach diplomiertem Gesundheits- und Krankenpflegepersonal mit der Zusatzqualifikation "Praxisanleitung" für die Lehrlingsausbildung. Diese werden mit mindestens 20 Wochenstunden freigestellt, um gemeinsam mit Michaela Rafetseder die Lehrlingsausbildung im Seniorium Grein zu übernehmen.

