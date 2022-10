Im Pfarrsaal wird nach zwei Jahren Pause wieder Theater gespielt

Mehrere Anläufe hat das Team des Perger Theaters in den vergangenen Monaten bereits unternommen, um seinem Publikum mit einer turbulenten Komödie einen Abend voll unbeschwerter Unterhaltung bieten zu können.

Übermorgen ist es endlich so weit: Da feiert das Ensemble mit dem Stück "Aphrodites Zimmer" nach zwei Jahren Spielpause eine Rückkehr auf die Bühne. Regie führt Barbara Strauß-Hofstätter. "Die Vorfreude ist groß, zumal wir einige Neuzugänge in unserem Ensemble präsentieren dürfen", sagt Gerald Kreuzer vom Perger Theaterteam.

Die Handlung hat alles, was eine flotte Komödie braucht: Guido (Michael Peham) und Sandra Schwarz (Madeleine Kreuzer) feiern Silberhochzeit. Sandra will das mit einer Reise in jenes Hotel feiern, in dem sie bereits die Flitterwochen verbracht haben. Das Dumme an der Sache: Guido hat auch seiner Geliebten Valerie (Tanja Greisinger) einen gemeinsamen Urlaub versprochen. Als Guido und Sandra ankommen, hat sich Valerie bereits im Zimmer nebenan eingelebt. Dass die beiden Zimmer durch eine Tür direkt verbunden sind, macht die Sache noch komplizierter. Als wäre das nicht schon genug, taucht auch Zimmermädchen Laura (Nicole Hofer) stets zum unpassendsten Zeitpunkt auf und lässt sich ihre Verschwiegenheit einiges kosten.

Kartenreservierungen unter www.perger-theater.at oder telefonisch (werktags 9 bis 11.30 Uhr): 0677 / 62192426.