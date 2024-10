Im Mauthausener Pfarrgarten ist es jetzt märchenhaft schön

In einer märchenhaften Kulisse findet sich wieder, wer derzeit den Pfarrgarten von Mauthausen betritt. Grund dafür ist eine Open-Air-Ausstellung der Fotogruppe "anslicht3": Dabei werden bekannte Märchen in großformatigen Fotografien in einen lokalen Bezug gebracht. Mauthausener Bürgerinnen und Bürger schlüpften dafür in die Rollen der Märchenfiguren und wurden an bekannten Orten im Donaumarkt fotografiert.

Die Idee, Märchen mit den Menschen von Mauthausen zu verknüpfen, kommt bei den Besuchern hervorragend an. "Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz. Es ist schön zu sehen, wie die Menschen die Ausstellung genießen", sagt der Fotograf Karl Klug, einer der Initiatoren des Projekts.

Ein Gemeinschaftsprojekt

Die Umsetzung der Ausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt von Mauthausen Tourismus, der Leader-Region Perg-Strudengau, der Fotogruppe "anslicht3" und des Heimat- und Museumsvereins Schloss Pragstein Mauthausen. "Wir möchten Mauthausen als attraktives Reiseziel positionieren und gleichzeitig die lokale Geschichte und Kultur fördern", sagte Gottfried Kraft von Mauthausen Tourismus bei der Ausstellungseröffnung am vergangenen Sonntag. "Die Märchenausstellung ist ein wichtiger Baustein in diesem Konzept."

Mauthausen Tourismus unterstützte das Projekt tatkräftig bei der Organisation und Durchführung. "Es ist uns ein Anliegen, die Geschichte von Mauthausen lebendig zu halten", so Anita Peterseil. "Diese Ausstellung ist ein wunderbarer Beitrag dazu." Für Pfarrer Hans Fürst war es eine große Herausforderung, diesen Teil des Pfarrgartens so instand zu setzen, dass er als Open-Air-Galerie verwendet werden kann: "Ich habe meine ganze Energie hier investiert, das Ergebnis war es wert."

Die Ausstellung ist als Erlebnis für die ganze Familie angelegt. Zusätzlich zu den Fotos können die Besucher über einen QR-Code die Märchen auch anhören. Ein Spaziergang durch den Pfarrgarten wird so zu einer interaktiven Reise durch die Welt der Fantasie. Geplant ist, die märchenhafte Galerie für fünf Jahre, bis Ende 2929, geöffnet zu halten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper