80 unterschiedliche Veranstaltungen für Frauen in nur einem Monat: Das hat eine Gruppe von acht Frauen anlässlich des heurigen 800-Jahr-Jubiläums der Stadt Freistadt initiiert. Über die Bühne gehen werden diese Events aus den Bereichen Kultur, Politik, bildnerische Kunst, Wirtschaft sowie Gesundheit im März – also jenem Monat, in dem auch der Internationale Frauentag (8. März) stattfindet. Aus Freistadt soll während dieser Zeit "Fraustadt" werden, so lautet das Motto.