Im Herz-Café dreht sich alles um die Gesundheit

SANKT STEFAN-AFIESL. Das "Herz-Café" hat exakt am Tag der Gastro-Wiedereröffnung, am 19. Mai, seine Premiere im Stefansplatzerl gefeiert. Alle, die für ihre Herzgesundheit etwas tun wollen, sind künftig monatlich dazu eingeladen. Es ist aus einem Projekt heraus gewachsen, das Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu einem gesünderen Lebensstil verhelfen soll, aber auch vorbeugend eingesetzt wird. Seit September läuft auf Initiative des Gesundheitszentrums Haslach das Projekt "8 Wochen für ein gesundes Herz". Die Teilnehmer erhalten bei wöchentlichen Treffen Impulse von den Fachleuten des Gesundheitszentrums zu den Themen Ernährung, Bewegung, Entspannung und Selbsthilfe – all das unter dem Aspekt der Achtsamkeit und der Prämisse, damit einen sanften Anstoß zur Änderung des Lebensstils zu geben.

Eine wichtige Säule des Programms ist die Bewegung. Physiotherapeutin Simone Plank analysiert mit den Programmteilnehmern ihr momentanes Bewegungsverhalten und regt an, dieses Schritt für Schritt auszubauen. Das geht mit alltäglichen Dingen wie Treppensteigen ebenso wie mit Yoga oder Kräftigungsübungen.

Diätologin Julia Kram hilft den Teilnehmern, ihre Ernährung zu analysieren und gegebenenfalls zu einer herzgesunderen umzustellen. Aber auch achtsameres Essen, Genuss und Selbstwahrnehmung spielen in diesem Bereich eine wichtige Rolle.

Ein wesentlicher Teil des Herzgesundheits-Programms soll künftig auch das Herz-Café sein, das am 19. Mai erstmals im Stefansplatzerl stattgefunden hat und ab sofort monatlich jeden ersten Mittwoch von 15 bis ca. 16.30 Uhr für alle Gesundheits-Interessierten angeboten wird. Im Rahmen dieser Treffen wird unter anderem gewandert, geplauscht, oder es gibt auch Vorträge von Experten zu Themen wie gesundem Schlaf und vielem mehr.