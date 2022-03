Im Hansbergland lässt es sich auch im Alter gut leben

Dort sind sie nicht allein, frühstücken miteinander, singen oder erzählen von früheren Tagen. Damit einher geht auch die Entlastung pflegender Angehöriger. Wie so vieles wurde auch die Eröffnung der Tagesbetreuung wegen Corona verschoben. Nun konnten aber die ersten Besucher in der ehemaligen Schulwartwohnung der Volksschule St. Johann willkommen geheißen werden. Für die Einrichtung war ein eigens dafür gegründeter Verein namens "Alt, na(h) und?" verantwortlich. So entstand nicht nur eine kleine Küche, sondern auch ein Gemeinschafts- und Ruheraum. Angeboten werden viele gemeinsame, fähigkeitsorientierte Aktivitäten nach dem SelbA-Prinzip. Zu Mittag werden die Senioren von der Schulküche mitverpflegt. Auch zu Schulveranstaltungen sollen die Tagesgäste eingeladen werden. Für diese übergreifenden Aktivitäten gibt es auch eine Förderung aus dem Leader-Topf. Betreut werden die Besucher von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und einer professionellen Pflegekraft des Arcus Sozialnetzwerkes. Die Gäste werden, wenn es nicht anders möglich ist, auch zur Betreuung und wieder nach Hause gebracht. Vereinsobmann Bürgermeister Albert Stürmer freut sich über das neue Angebot für ältere Menschen in der Region: "Momentan ist es natürlich noch für alle Neuland, für unsere Besucher ebenso wie für die Betreuenden. Ich bin mir aber sicher, dass sich bald alles eingependelt hat. Unser Tageszentrum soll eine sinnvolle Ergänzung zur mobilen Betreuung und zu den anderen Altenbetreuungseinrichtungen im Bezirk sein. In Oberösterreich gibt es fast kein vergleichbares Projekt. Dafür werden wir auch vom Sozialhilfeverband Rohrbach, vielen Sponsoren und regionalen Wirtschaftstreibenden unterstützt."

Vorsichtiges Kennenlernen

Weil eben das Angebot ganz neu sei, überwiege noch bei manchen Senioren aus der Zielgruppe die Skepsis: "Oft denken sich die Älteren: ‚Das brauch ich noch nicht, ich komm eh noch zurecht.‘ Aber spätestens wenn sie erst einmal da sind und sehen, dass es bei uns lustig ist, tauen sie auf", erzählt Juliane Fuchs, die sich als freiwillige Mitarbeiterin engagiert. Derzeit ist das Zentrum für ältere Menschen aus den Gemeinden St. Peter, St. Ulrich, Niederwaldkirchen, St. Veit und St. Johann jeden Dienstag und Donnerstag für bis zu jeweils fünf Besucher geöffnet – und auch ausgelastet. Auch eine Warteliste gibt es schon. Dies zeige, dass der Bedarf da sei. Das Tageszentrum ist in der Region Hansbergland derzeit nicht die einzige Initiative für ältere Bürger. Noch im März startet das Pilotprojekt "gesUNDgemeinsam Generationenrad" in mehreren Gemeinden. Durch verschiedene Initiativen wie Mittagstische, Besuchsdienste oder regelmäßige Bewegungsangebote soll die Teilhabe am sozialen Leben in den Gemeinden gestärkt und erhalten werden. Es soll eine "Sorgekultur" entstehen, sodass jeder auf den anderen schaut und gesundes Altern gefördert wird. Das Hansbergland will sich dabei als Vorzeigeregion der Teilhabe, Partizipation und Gesundheit für Generationen etablieren.