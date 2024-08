Im Grenzbereich: Eine Fahrt mit dem Rallye-Staatsmeister

Ein sicheres Händchen bewies die Glücksfee bei der Auslosung jenes Gewinnspiels, bei dem die OÖNachrichten eine Fahrt mit dem vierfachen Rallye-Staatsmeister Simon Wagner verlosten: Mit Andreas Hubner fiel das Los nämlich auf einen echten Motorsport-Fan: "Ich bin von kleinauf vom Motorsport fasziniert. Von der Rallye bis zur Formel 1."

Gestern reiste Hubner gemeinsam mit Papa Franz und seinem Arbeitskollegen Sebastian Pöchtrager nach Perg, um auf dem Fahrsicherheitsgelände der Fahrschule "Easy Drivers" seinen Gewinn einzulösen. Kurz nach elf Uhr durfte Hubner auf dem Beifahrersitz des Skoda Fabia Rallye 2 Evo Platz nehmen. Ausgerüstet mit Helm und mit einem Fünf-Punkt-Gurt im Schalensitz festgezurrt ging es zunächst auf eine gemütliche Aufwärmrunde.

Dann der große Moment: Wagner brachte den Motor auf Touren, aktivierte die Launch Control und legte einen lupenreinen Rallyestart hin. Mehrere Runden wurden dann auf dem Gelände abgespult: harte Bremsmanöver, Drifts über alle vier Räder und volle Beschleunigungsphasen standen ebenso auf dem Menü wie ein paar "Ringerl". "Es war einfach nur cool. Ich hätte da noch eine halbe Stunde drinnen sitzen können. Wie dieses Rallye-Auto marschiert und wie sicher es Simon in der Hand hat, ist sensationell. Hut ab vor dieser Fahrkunst."

Simon Wagner nutzte den gestrigen Tag in Perg noch mehrmals für Show-Fahrten mit Sponsoren und Gästen. Auch die OÖN durften einsteigen. Fazit: Wenn Wagner seinem Skoda die Sporen gibt, ist das pures, pulstreibendes Adrenalin, Ein wenig so, als würde die Landschaft im Zeitraffer an einem vorbei ziehen. Bloß, dass man angesichts der am Körper zerrenden Fliehkräfte kaum ein Auge dafür hat, was rund um einen passiert.

Der Anlass dafür war die am Samstag stattfindende Mühlsteinrallye im Raum Perg. Etwa 90 Teams haben für diese eintägige Rallye genannt. Für den in Mauthausen aufgewachsenen Wagner ist das ein Pflichttermin: "Ein großes Kompliment an den Rallyeclub Perg, der diese Rallye organisiert. Die Jungs leisten harte Arbeit. Es wird ein großartiges Spektakel."

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner

