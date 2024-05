Im Granitland ist alles angerichtet für ein fulminantes Mountainbikefest

Die Mühlviertler Hügellandschaft prägt mit ihren tiefen Flusstälern und zahlreichen Granitsteinbrüchen den Streckenverlauf des Granitmarathons und bietet die ideale Kulisse für ein unvergessliches Radsporterlebnis, das am bevorstehenden Pfingstwochenende wieder am Rennplan steht. Das Festzelt ist aufgebaut. Die Anmeldezahlen sind auf einem erfreulichen Niveau – aktuell etwas über den Zahlen aus den letzten Jahren. Momentan sehen auch die Wetterprognosen für das Wochenende gut aus: ideale Temperaturen knapp unter 20 Grad und wenig bis kein Niederschlag. "Aufgrund dieser Prognose gehen wir von gewohnt vielen Nachmeldungen aus und freuen uns daher auf ein großes Starterfeld", ist Organisationschef Jürgen Scalet zuversichtlich.

Jugendrennen am Samstag

Bei den Kindern und Jugendlichen, die bei der ASVÖ Junior Granit Challenge am Samstag an den Start gehen, zeigt sich ein ähnliches Bild. Mehr als 140 Kinder sind bereits jetzt fix angemeldet. Die Strecken sind seit gut einer Woche fertig beschildert und können zu Trainingszwecken von den Bikern genutzt werden. Sie präsentieren sich aktuell in einem guten Zustand. "Darum können wir den Bikern wieder ein tolles Rennerlebnis bieten, über alle Distanzen hinweg", verspricht Scalet. Ein sehr erfreuliches Detail am Rande: Aktuell sind bereits Starter aus zehn Nationen gemeldet. Den Großteil der Biker machen aber wie gewohnt heimische Athleten aus. Neben Gästen aus Deutschland und Ungarn gehen auch Biker aus Italien, Slowenien, Tschechien oder Rumänien an den Start. Sogar Nennungen aus Brasilien, Kanada oder Argentinien sind schon eingetroffen. "Zusammengefasst: Es ist angerichtet, Kleinzell ist bereit für die Biker. Einem großen Bikefest steht nichts mehr im Wege", sagt Scalet.

Strecken für jedermann

Am Marathonsonntag stehen vier Strecken zur Auswahl: Die "Raiffeisen Xtreme" zählt mit 90 Kilometern und 3100 Höhenmetern zu den größten MTB-Herausforderungen in Österreich. Die Route führt durch anspruchsvolle Geländeabschnitte – darunter Abfahrten, Flussüberquerungen und steile Anstiege.

Der "Intersport Pötscher Classic" begeistert mit landschaftlichen Höhepunkten, steilen Anstiegen sowie technisch anspruchsvollen Passagen und ist mit 2000 Höhenmetern gespickt. Bei der Bewältigung der 60 Kilometer langen Strecke bekommen die Teilnehmer zu spüren, was es heißt, auf Mühlviertler Granit zu beißen.

Die "lang:bau Small"-Strecke weist traditionell die höchste Teilnehmerzahl aller Granitmarathon-Bewerbe auf. Viele Starter kommen aus der Region. Über 500 Biker treten in die Pedale und machen sich auf die 49 Kilometer lange Reise durchs wunderschöne und herausfordernde Granitland.

Eines der Erfolgsmerkmale des Raiffeisen Granitmarathons ist seine Attraktivität für Mountainbiker aller Erfahrungsstufen – vom Profi bis zum Anfänger ist für jeden die richtige Distanz dabei. Vor allem der "Granitland Light"-Bewerb ist ideal für den Einstieg in die Marathonszene geeignet. Die 26 Kilometer lange Strecke führt durchs malerische Mühltal und ist auch ohne monatelange Vorbereitung bewältigbar.

