Im Fasching stehen bei Petra Larndorfer die Besucher Schlange

Piraten, Sträflinge, Nonnen und Prinzessinnen gehen bei Petra Larndofer derzeit ein und aus. Die Windhaagerin betreibt nämlich einen Kostümverleih und dieser hat in den ersten Wochen des neuen Jahres Hochsaison. Kein Wunder, reihen sich doch in den Hängeregalen Larndorfers nicht weniger als 800 Kostüme für Erwachsene und 70 für Kinder aneinander.

Hier kann die Mühlviertlerin ihre Liebe für schrilles Textil so richtig ausleben. „Ich habe früher gerne selbst Kostüme genäht. Hauptsächlich für meine Kinder, aber auch für Erwachsene. Bei einem Maskenball haben mich vor einigen Jahren Bekannte darauf angesprochen, dass in Freistadt ein Kostümverleih zusperrt. Dieser hieß ebenfalls Larndorfer und wie sich herausstellte, besteht hier tatsächlich eine weitläufige Verwandtschaft, aber davon wusste ich damals nichts“, erzählt Larndorfer. Es war der perfekte Zeitpunkt, sich das Angebot etwas genauer anzusehen: „Ich war ohnehin gerade auf der Suche nach einer Tätigkeit, die sich mit meinen Kindern und der Familie gut vereinbaren lässt. Also habe ich zugeschlagen.“

Das war vor acht Jahren. Um Platz für die vielen erworbenen Kostüme zu schaffen, wurde kurzerhand der Keller des Einfamilienhauses in Windhaag ausgeräumt. Fein sortiert und gereinigt, warten diese nun darauf, auf Maskenbällen, Umzügen oder einem Gschnas getragen zu werden. Dazu kommt allerlei Zubehör wie Perücken, Brillen, Bärte oder Nasen. Der Fundus wächst von Jahr zu Jahr, denn nach wie vor ist Petra Larndorfer fleißig am Nähen neuer Kostüme – am liebsten in Gesellschaft einiger Freundinnen. Dabei legt die Mühlviertlerin den Schwerpunkt auf zeitlose Outfits: „Aktuelle Trends verpuffen halt auch relativ schnell. Ein Piraten- oder Nonnenkostüm hingegen geht immer.“ Sogar für Gruppen ist Larndorfer gerüstet – etwa für eine 30köpfige Sträflingskolonne.

Nachdem das sich Tragen von Masken in den vergangenen drei Jahren hauptsächlich auf weiße FFP2-Masken beschränkte, hat Larndorfers Kostümverleih derzeit natürlich absolute Hochkonjunktur. Oft kommen Kunden buchstäblich in letzter Minute „Dann ist die Auswahl zwar nicht mehr so groß, aber gefunden haben wir noch immer etwas“, sagt Larndorfer. Einfacher es jedoch, wenn sich die Verkleidungswilligen ein paar Tage vorher telefonisch anmelden (0676 / 46 50 800).

Ab kommender Woche wird es bei Petra Larndorfer wieder spürbar ruhiger. Ihre Kostüme und diversen Utensilien bleiben mittlerweile aber auch abseits des Faschings nicht völlig unbeachtet. Motto-Partys, Halloween oder Geburtstagsfeiern im Stil der 70er und 80er Jahre bringen das ganze Jahr über Kundschaft ins Haus. Wer gerne bunt und ausgelassen feiert, tut dies eben nicht nur in den ersten beiden Februar-Wochen.

