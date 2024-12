Im Einsatz für die Moore in zwei Nationalparks

Verlorenes Wasser in die Landschaft zurückbringen – das war das Ziel des Projektes "Life for Mires", an dem die Nationalparks Sumava und Bayerischer Wald, der Bund Naturschutz in Bayern sowie die Südböhmische Universität Budweis beteiligt waren. In den vergangenen sechs Jahren konnten so unmittelbar an der Grenze zum Mühlviertel 2183 Hektar Feuchtgebiete, 35 Kilometer Fließgewässer und 212 Kilometer Entwässerungsgräben renaturiert werden.