Im dritten Anlauf ins Amt gewählt

"Ich freue mich, dass ich jetzt Gas geben kann", sagt der Wahlsieger, der in der heutigen Fraktionssitzung das weitere Vorgehen besprechen will. Was er als Erstes als frischgebackener neuer Ortschef machen will, weiß Hintringer schon genau: "Erst einmal einen Kassasturz." Mit seinem gestrigen Wahlsieg ist fix, dass die Bürgerliste SBU nach 24 Jahren den Bürgermeistersessel räumen muss. Für die SBU trat David Lackner an.