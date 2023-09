Im Dekanat St. Johann kommt das Christkind heuer im Truck zu den Familien

Bis Weihnachten ist zwar noch ein bisschen Zeit - und trotzdem ist das Fest im Dekanat St. Johann/Wbg. im Mühlviertel bereits allgegenwärtig: Rüsten die Pfarren der Region mit der Aktion "Christkindl-Truck" doch für ein ganz besonderes weihnachtliches Schmankerl. Hinter diesem verbirgt sich ein historischer Truck samt Auflieger, mit dem am 24. Dezember von 9 bis 15 Uhr alle Pfarren des Dekanates angefahren werden. Auf dem Auflieger, in den ein historisches Wohnzimmer eingebaut wird, werden sich ein Engel mit dem Christkind und Ministranten aus der jeweiligen Pfarre einfinden. Diese werden dann in die Ortszentren kommen, wo sie mit einem weihnachtlichen Programm samt Musik und der entsprechenden Verköstigung empfangen werden. Ziel der Aktion sei es - so Initiator Dechant Otto Rothammer - die Botschaft von Weihnachten auf eine besondere Art zu den Menschen zu bringen. "Uns geht es nicht um die Show, sondern um eine in ein zeitgemäßes Kleid verpackte Botschaft, mit der wir auf die Bevölkerung unserer Pfarren zugehen", sagt der Geistliche.

Familien eingladen

Er hofft, dass vor allem viele Familien mit Kindern zum "Christkindl-Truck" kommen: "Weihnachten ist für Kinder ein ganz besonderes Fest. Vielleicht können wir mit unserer Aktion dazu beitragen, dass dieses mit einem Stück Staunen um eine Facette reicher wird", sagt Rothammer.

Wirtschaft hilft mit

Für die Umsetzung des Christkindl-Trucks hat sich der Dechant die Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher Helfer und von Unternehmern geholt: Die Transportfirma Foisner aus Oberneukirchen stellt den Truck - einen Volvo aus dem Jahr 2001 - zur Verfügung, Firmenchefin Claudia Foisner wird zudem in die Rolle des Weihnachtsengels schlüpfen. Der Aufbau des Aufliegers geht in den Hallen des Türen- und Treppenproduzenten Wippro in Vorderweißenbach über die Bühne, der die Aktion ebenso unterstützt wie zahlreiche weitere Partner aus der Region.

