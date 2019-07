Im Bio.Garten.Eden dreht sich alles um den Schwerpunkt "Wasser und Fisch"

In den drei Schwerpunktwochen "Wasser und Fisch" von 1. bis 21. Juli dreht sich im Bio.Garten.Eden alles um die Themen "Lebendiges Wasser", Flussperlmuschel und Teichbewirtschaftung. Viele spezielle Veranstaltungen rund um diese Themen stehen auf dem Programm. An der Großen Mühl warten ein Wasserspielplatz und die Riesenflussperlmuschel auf Kinder wie auch Erwachsene.

Wasser ist die Voraussetzung für jedes Leben auf unserem Planeten – für Mensch, Tier und die Natur. In den ersten drei Juliwochen dreht sich im Bio.Garten.Eden alles um das Thema Wasser und seine Bewohner. Besonders viele Informationen gibt es bei diesem Themenschwerpunkt zu der Flussperlmuschel.

Ein echter Ureinwohner

"Die Flussperlmuscheln zählen zu den ‚Ureinwohnern’ der Böhmerwaldregion. Als hochspezialisierte Lebewesen filtern sie bis zu 40 Liter Wasser pro Stunde", erklärt Karl Zimmerhackl von der Österreichischen Naturschutzjugend Haslach. Die Böhmerwaldregion zählt zu den Gebieten mit den wichtigsten Flussperlmuschel-Vorkommen in Österreich und beheimatet – gemeinsam mit dem Bayrischen Wald und Südböhmen – eines der letzten Vorkommen in Mitteleuropa. Da die Flussperlmuschel jedoch stark vom völligen Aussterben bedroht ist, gibt es jetzt Projekte zur Sicherung des Bestandes. "Die Zahl der Flussperlmuschel ist rückläufig. Die Naturschutzjugend Haslach zeigt, wie den Sorgenkindern Flussperlmuscheln aktuell geholfen wird", möchte Karl Zimmerhackl die Besucher der OÖ Landesgartenschau über die aktuelle Situation dieser ganz besonderen Lebewesen informieren.

Teiche als Wohlfühloasen

Wichtig für die Flussperlmuscheln ist nicht nur die Große Mühl, sondern auch die Teiche des Stiftes Schlägl spielen bei den Projekten zur Sicherung des Bestandes eine wesentliche Rolle. Zum Thema Teichbewirtschaftung sind deshalb einige interessante Veranstaltungen geplant. "Fischgespräche am Karpfenteich" etwa finden heute sowie am 16. Juli jeweils von 14 bis 16 Uhr statt. Rudi Wakolbinger vom Stift Schlägl erklärt dabei vieles rund um den Karpfen, das Wasser, die Temperatur und die Eiweißnahrung Plankton. "Ein Karpfenteich ist eine Oase des Wohlbefindens und Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere wie Kaulquappen, Insekten und Amphibien. Die Landschaft wird gestaltet und die Teiche werden von den Menschen auch als Freizeitgelände angenommen – zum Entschleunigen, Wandern, Beobachten oder Joggen", sagt Rudi Wakolbinger.

Wissensvermittlung

"Wissenswertes bekommt man bei uns nicht nur an den Infotafeln vermittelt. Es stehen auch Expertinnen und Experten bereit, die durch praktisches Vorzeigen, Impulsvorträge und im direkten Gespräch ihr Wissen weitergeben und für Fragen zur Verfügung stehen. Welche Expertinnen und Experten am Gelände sind und welche Infos sie vermitteln, richtet sich nach unseren jeweiligen Schwerpunktwochen", erklärt Stefanie Felhofer, die bei der OÖ Landesgartenschau für den Bereich Eventmanagement zuständig ist.

Musik für Groß und Klein

Passend zu den Schwerpunktwochen gibt es auch wieder ein musikalisches Programm: Ein Höhepunkt in den Schwerpunktwochen "Wasser und Fisch" ist der Musik-Brunch mit der Big Band Brassaxess Junior der Landesmusikschule Aigen-Schlägl am 7. Juli. Am Samstag, 13. Juli, lädt die Kinderliedermacherin Mai Cocopelli um 14 Uhr zum Feiern, Singen und Tanzen ein. Junges Gemüse rockt den Garten – hosted by Anorak am 20. Juli, von 11 bis 18 Uhr.

Kunst im Glashaus

Auch im Glashaus werden passend zum Thema "Wasser und Fisch" Schätze des floralen Handwerks gezeigt. Die Besucher sind eingeladen, in die Welt der "Wasserweiber" einzutauchen. Das Team von Blumenhandwerk Elke (Elke Mitter, Eferding) geht der Frage auf den Grund, ob es denn wirklich schwebende Fische gibt. Herrliche Sträuße und Kränze ergänzen die Ausstellung im Glashaus. Die Vernissage findet morgen um 17.30 Uhr statt.