Im Bezirksliga-Schlager ist Julbach auf Revanche aus

Vier Spiele, vier Siege und ein Torverhältnis von 10:2: Besser hätte der Start in die Bezirksliga-Saison für Julbach nicht verlaufen können. "Man kann den Auftakt schon als perfekt bezeichnen, obwohl wir nach der langen Corona-Pause – wie wahrscheinlich alle anderen auch – mit Ausfällen zu kämpfen hatten. Die jungen Spieler, die ins kalte Wasser geworfen wurden, haben ihre Sache aber wirklich super gemacht", sagt Julbachs Trainer Thomas Boxleitner. Im morgigen Spitzenspiel gegen Gallneukirchen will sein Team diese Siegesserie fortsetzen. "Ich erwarte ein 50:50-Spiel, mit völlig offenem Ausgang. Gallneukirchen hat eine sehr gute Mannschaft mit einem sehr engagierten Trainer", sagt Boxleitner. Das letzte Duell im September 2020 gewann Gallneukirchen klar mit 3:0. "Dafür wollen wir uns revanchieren."

Ebenfalls auf Revanche aus ist der Tabellenzweite Arnreit im Spiel gegen Lembach (Samstag, 16 Uhr). Im letzten Aufeinandertreffen setzte es für die Mannschaft von Trainer Thomas Dollhäubl eine herbe 0:7-Niederlage.

Das Spitzenspiel der Landesliga Ost steigt heute (19.30) in Rohrbach-Berg. Nach der ersten Saisonniederlage am vergangenen Samstag in Marchtrenk will die Eisschiel-Elf wieder zurück auf die Siegerstraße finden. Der Gegner ist aber mit Bad Leonfelden alles andere als leicht. Morgen kämpfen Katsdorf und Naarn im Kellerduell um den ersten Sieg in der Hinrunde.

Weiterhin ungeschlagen ist die Spielgemeinschaft Pregarten in der OÖ-Liga. Diese Serie soll auch heute im Heimspiel gegen St. Florian weitergehen. Eine schwierige Aufgabe hat St. Martin morgen vor sich: Es geht zum Titelkandidaten Oedt.