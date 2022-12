Im Bezirk Urfahr leben Bürger aus 131 Ländern

Die Vielfalt der Mitarbeiter stand im Mittelpunkt des "GUUTE Unternehmerfrühstücks". 55 Unternehmer zog es dazu in das Restaurant Mathis in Gallneukirchen, um ihre regionalen Geschäftsbeziehungen zu pflegen und Kontakte zu knüpfen. Die "Hausherren" Doris Riepl und Hannes Mathis erzählten über ihr Konzept. Das Restaurant beschäftigt Mitarbeiter aus verschiedenen Ländern und bietet den Gäste kulinarisch eine Reise rund um die Welt. Renate Bachinger vom "Regionalen Kompetenzzentrum für Integration und Diversität Urfahr-Umgebung" (Reki) schilderte bei ihrem Kurzvortrag interessante Details zum Thema Integration. So leben beispielsweise allein in Urfahr-Umgebung Menschen aus 131 Ländern. "Diese Vielfalt ist eine große Chance für die regionalen Unternehmen", sind sich die beiden WKO-Vertreter Sabine Lindorfer und Franz Tauber einig. Beim Frühstück tauschten sich die Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region aus. "Es ist immer wieder schön, die Kraft des Netzwerkens zu spüren. Bei einem Frühstück wie diesem kann dies in ungezwungener Atmosphäre stattfinden", sagt Lindorfer. Das Unternehmernetzwerk wächst und die Treffen für das kommende Jahr sind bereits gesichert.