Im Bezirk Rohrbach wurde das Impfangebot kräftig ausgebaut

Impfen ohne Voranmeldung ist in den Arztpraxen der niedergelassenen Ärzte Guld in Hofkirchen heute von 13 bis 17 Uhr und in der Praxis Viehböck in Lembach morgen von 8 bis 10 Uhr möglich.

In der Krankenpflegeschule beim Klinikum Rohrbach wird jeden Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 10 bis 14 Uhr gegen Corona geimpft.

Pop-up-Impfstraßen im Bezirk gibt es am Gemeindeamt Kleinzell heute von 8.30 bis 12 Uhr, im Veranstaltungssaal St. Martin am 15. November von 17 bis 20 Uhr, am Gemeindeamt Arnreit am 16. November von 18 bis 20 Uhr, am Gemeindeamt Niederkappel am 18. November von 17 bis 19 Uhr, am Stefansplatzerl in St. Stefan-Afiesl am 19. November von 18 bis 20 Uhr und am Gemeindeamt St. Peter am Wimberg am 24. November von 17 bis 19 Uhr.

Impfen mit Voranmeldung über OÖ impft ist in der öffentlichen Impfstraße am ehemaligen Gesundheitsamt in Rohrbach-Berg möglich: heute und morgen jeweils von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr.

Personen, die keinen Hausarzt haben oder dessen Hausarzt die Covid-Schutzimpfung nicht anbietet, können sich in folgenden Praxen im Bezirk Rohrbach gegen telefonische Voranmeldung in der Arztpraxis impfen lassen: Schober in Altenfelden, Lindorfer in Kleinzell, Viehböck in Lembach, Brunner in Neufelden, Aigner/Paizoni in Niederwaldkirchen, Fegerl in Pfarrkirchen, Michlmayr und Beyer in Rohrbach-Berg, Gammer und Nöbauer in St. Martin, Gabriel in Ulrichsberg und im Gesundheitszentrum Haslach.