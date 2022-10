Im „Baustoffwerk der Zukunft“ ist die Produktion angelaufen

Die Geschäftsführer Josef Lauss, Rudolf Ortner und Jan Walter Cappelen sowie das gesamte Team des neu errichteten LOC-Werk war vor wenigen Tagen dabei, als die erste gepresste Platte aus den Maschinen lief. „Alles, worauf wir in den letzten Monaten so hart hingearbeitet haben, wurde nun zur Realität und aus einer Vision wurde Wirklichkeit“, freut man sich in Oberösterreichs erstem Brettsperrholz-Werk über die angelaufene Produktion.