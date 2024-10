Im alten "Häfen" entstehen moderne Büroflächen

Rohrbach-Berg. Was lange währt, wird endlich gut: Im Herzen von Rohrbach-Berg entsteht im alten Gerichtsgebäude – dem "Häfen" – ein modernes Bürokonzept. Das Gerichtsquartier verbindet flexible Arbeitsmöglichkeiten mit einer hochwertigen Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes aus dem 19. Jahrhundert. Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg und dem Bundesdenkmalamt entwickelt. Durch die Revitalisierung des leerstehenden historischen Gebäudes trägt das Gerichtsquartier zur Belebung des Ortskerns und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze bei. Im Erdgeschoß entstehen die neuen Kanzleiräumlichkeiten des Notariats Rohrbach-Berg von Notar Ralph Öller samt seinem Team. Das Obergeschoß und das Dachgeschoß bieten Unternehmen eine neue Möglichkeit, in einer inspirierenden Umgebung zu arbeiten und zu wachsen. Das Gerichtsquartier, untergebracht im ehemaligen Gerichtsgebäude und Gefängnis aus dem 19. Jahrhundert, bietet auf 800 m² Fläche flexible Arbeitsplätze und Büros, die auf die Bedürfnisse moderner Arbeitswelten abgestimmt sind. Mit Platz für bis zu 100 Personen ist dieses "Shared Office Konzept" ideal für Unternehmen jeder Größe, die von einer durchdachten, gemeinsam genutzten Infrastruktur profitieren möchten.

Flexible Büroflächen

Das Gerichtsquartier soll eine Vielzahl an Arbeitsmöglichkeiten bieten – von Einzelarbeitsplätzen ab 249 Euro pro Monat über Teambüros mit bis zu 15 Arbeitsplätzen bis hin zu kompakten Räumlichkeiten für kleine Arbeitsgruppen oder Zweigstellen. Flexible Einzelarbeitsplätze können nach Bedarf gebucht werden, was besonders für hybride Arbeitsmodelle und wechselnde Anforderungen von Vorteil ist. Das Bürozentrum ist nicht nur funktional, sondern auch repräsentativ: Neben individuell gestaltbaren Arbeitsräumen stehen den Mietern Empfangsbereiche, Besprechungsräume, Rückzugsräume, ein Kommunikations- und Repräsentationsbereich sowie eine Terrasse zur Verfügung. Auch die technische Infrastruktur lässt keine Wünsche offen: Glasfaseranbindung und moderne Büroausstattung gehören dazu. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Unternehmen können sich voll auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, während das Gerichtsquartier die Infrastruktur bereitstellt. Die gemeinschaftliche Nutzung der Allgemeinbereiche reduziert Kosten erheblich. Für kreative Köpfe und innovative Projekte bietet das Gerichtsquartier mit dem Future Lab eine besondere Umgebung. Dieser Kreativraum ist ideal für Workshops, Seminare, Meetings und kreative Prozesse. Ausgestattet mit modernster Seminartechnik, lädt das Future Lab dazu ein, Ideen zu entwickeln und Projekte erfolgreich zu präsentieren. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant. Unternehmen, die sich rechtzeitig für einen Arbeitsplatz im Gerichtsquartier entscheiden, können ihre individuellen Gestaltungswünsche sogar bei der Planung einbringen.

