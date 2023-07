Ilse Hammer: Eine Frau der Tat geht in Pension

Fachvorständin Ilse Hammer geht nach mehr als 30-jähriger Tätigkeit in dieser Leitungsfunktion und nach 43 Dienstjahren an den Berufsbildenden Schulen Rohrbach in den Ruhestand. "Ilse Hammer war immer eine Frau der Tat: Sie hat durch ihre Tätigkeit seit 1980 an den BBS Rohrbach die Schule wesentlich mitgeprägt. Sie war Impulsgeberin und Gestalterin mit Gespür für das Machbare.

Ihre Leitungsfunktion als Fachvorständin im ernährungswirtschaftlichen Bereich übte sie seit dem 1. April 1993 mit viel Engagement, persönlichem Einsatz und Übersicht aus. Ihre strukturierte Herangehensweise an Aufgabenstellungen und ihr Organisationstalent, das sie bei unzähligen schulischen Veranstaltungen und Tagen der offenen Tür unter Beweis stellte, waren dafür eine große Hilfe", sagt Direktor Roland Berlinger über seine langjährige Kollegin.

Herausfordernder Umbau

Eine besondere Herausforderung stellte der Schulumbau in den Jahren 2003 bis 2005 dar. Ilse Hammer trägt einen wesentlichen Anteil an der Gestaltung des Schulrestaurants und der Lehr- und Betriebsküchen an den BBS Rohrbach. Auch für zahlreiche Auszeichnungen und Zertifizierungen leistete sie einen wichtigen Beitrag.

Fast 25 Jahre lang war Ilse Hammer auch als Bildungsberaterin der HLW und FSD Rohrbach tätig. Berlinger: "Ihr waren die Schülerinnen und Schüler und deren Schul- und Lebenslaufbahn immer ein ehrliches Anliegen. Sie hat gute Lösungen bei Schulwechseln oder Umstiegen in einen anderen Schultyp gesucht und gefunden."

In der heurigen Schlusskonferenz bedankte sich Direktor Berlinger im Namen der Kollegenschaft gemeinsam mit der Personalvertretung und der Gewerkschaft bei Ilse Hammer für ihren tatkräftigen Einsatz für die BBS Rohrbach.

