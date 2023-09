Schwerpunktaktion im Mühlviertel gegen Raser und illegales Tuning

Die technische Überprüfung der Fahrzeuge erfolgte durch Amtssachverständige des Amtes der oö. Landesregierung. Im Zuge der Schwerpunktaktion wurden von den eingesetzten Streifen insgesamt 64 Fahrzeuge kontrolliert. 15 Fahrzeuge wurden einer sofortigen technischen Überprüfung (Technik/Lärm) unterzogen. An zwei Fahrzeugen wurden schwere technische Mängel mit Gefahr in Verzug festgestellt - die Kennzeichen wurden an Ort und Stelle abgenommen.

Insgesamt wurden 21 Anzeigen wegen technischer Mängel an den überprüften Fahrzeugen erstattet. Zudem wurde im Zuge der Schwerpunktkontrolle bei 3.580 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen, 125 Lenker werden wegen Überschreitung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit angezeigt. Die Spitzenwerte lagen bei 124 km/h anstelle erlaubter 70 km/h und 158 km/h anstelle erlaubter 100 km/h. Im Zuge einer Lasermessung im Ortsgebiet von Schwertberg wurde außerdem der Lenker eines ungarischen Pkw mit 97 km/h gemessen.

Weiters wurden drei Lenker angehalten, die unter Alkohol bzw. Suchtgifteinfluss einen Pkw gelenkt hatten. Diesen Lenkern wurde der Führerschein abgenommen bzw. die Weiterfahrt untersagt. Zusätzlich wurden noch 22 Organmandate wegen sonstiger verkehrsrechtlicher Übertretungen eingehoben. Die BH Perg stellte vor Ort Strafbescheide in der Höhe von mehreren Tausend Euro aus.

