Igel-Rettung: Kinder schlugen Alarm

Aufmerksame Kinder entdeckten Freitag auf einem Nachbargrundstück ihres Kindergartens in Haslach an der Mühl einen Igel, der sich auf seiner nächtlichen Route in dem Zaun eines Hühnergeheges verheddert hatte. Das stachelige Tier steckte fest und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die alarmierte 59-jährige Hausbesitzerin eilte herbei und schnitt den Igel mit einer Gartenschere aus dem Zaun – unter den Augen der aufgeregten Kindergartenkinder, die am Maschendrahtzaun die Lebensrettung mitverfolgten. Dabei fiel den Buben und Mädchen die eine und andere Geschichte rund um Igel ein.

Wie etwa ein Bub berichtete, dass seine Eltern auch schon einmal einen Igel gerettet und danach mit Eierspeise aufgepäppelt hätten. Der ausgewachsene Haslacher Igel jedenfalls erholte sich rasch, nippte kurz am Wasser, das die Hausbesitzerin rasch organisiert hatte, um dann flugs im angrenzenden Garten zu verschwinden.

Autor Carsten Hebestreit Redakteur Motor Carsten Hebestreit