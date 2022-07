"Ich wollte mein Leben nicht der Krankheit überlassen"

Bei Spitzensportlern können sich erfolgreiche Karrieren binnen Minuten buchstäblich in Luft auflösen. Sei es durch eine Verletzung oder eine Krankheit, die den Körper schlagartig außer Gefecht setzt. Dass dieses Schicksal auch Betreuer treffen kann, musste Stefan Hainzl im Jänner 2008 akzeptieren. "Es war der Ruhetag bei der Vierschanzentournee, bei der ich als Mannschaftsarzt dabei war. Ich ging langlaufen. Plötzlich hatte ich Sehschwierigkeiten auf dem linken Auge, konnte Farben nicht mehr erkennen", erzählt der heute 45-jährige Ottensheimer. Nach einer ausgiebigen Untersuchungsreihe im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz stand die Diagnose fest: Multiple Sklerose (MS).

Wie geht man mit so einer niederschmetternden Diagnose einer als unheilbar geltenden Krankheit um? Anfangs erging es Stefan Hainzl, Teamarzt der Nordischen Kombinierer des ÖSV, ähnlich wie vielen anderen Patienten. Er wollte seine Situation nicht wahrhaben, war niedergeschlagen, versteckte seine Symptome vor seinem persönlichen und beruflichen Umfeld. Nach und nach begann er jedoch zu kämpfen. Tatsächlich fand er den "Weg zurück ins Leben", von dem er in seinem Buch "Comeback" erzählt.

Dieses Comeback war durchaus steiniger Natur: "Ich sah den Rollstuhl näherkommen. Der Verlauf der Krankheit ging mir viel zu schnell. Ich war mir nicht mehr sicher, ob ich noch zum Maturaball meiner Töchter würde gehen können." Als sich Hainzl dann aktiv mit seiner Erkrankung auseinandersetzte, fand er eigene Wege der Selbsttherapie – mit Erfolg. Heute führt er ein weitgehend beschwerdefreies Leben.

Um MS-Patienten und -Patientinnen Mut zu machen und andere zu informieren, teilt er seine Geschichte nicht nur in seinem Buch, sondern auch persönlich im Gespräch am Sonntag, 24. Juli, um 18 Uhr im Restaurant "DAS/SEE" Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter m4l.at wird empfohlen. Im Anschluss an die Präsentation gibt es die Möglichkeit, mit dem Autor zu sprechen und bei einer Brotverkostung den Abend zu genießen.