"Ich spüre Zuversicht, als Behörde wollen wir unseren Beitrag leisten"

URFAHR-UMGEBUNG. Mit der Amtseinführung übernahm Ferdinand Watschinger die Verantwortung für die Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung von Paul Gruber nun auch offiziell. Der scheidende Bezirkshauptmann kann auf vier Jahrzehnte im Landesdienst zurückblicken, wobei er 17 Jahre als Bezirkshauptmann in UU gewirkt hat. Dabei erlebte er durchaus bewegte Zeiten – angefangen bei der Finanzkrise gleich zu Beginn seiner Amtszeit, welche die Gemeinden finanziell bis heute beschäftigt. Es folgte die Flüchtlingskrise von 2015, die begleitet war von einer herausfordernden Quartiersuche für Geflüchtete. Auch so manches Hochwasser musste er als behördlicher Einsatzleiter stemmen.

Krisenerprobter BH

Das alles wurde aber überstrahlt von der Coronakrise – immerhin nahm diese in Oberösterreich im Bezirk Urfahr-Umgebung mit dem ersten "Positiven" ihren Anfang. Auch die ersten Test- und Impfstraßen mussten im Bezirk organisiert werden. "Die Bezirkshauptmannschaften wurden damals über Nacht zu Rettungsankern für die Bürger", erinnert sich Landeshauptmann Thomas Stelzer in seinen Abschiedsworten an Paul Gruber. Dieser nahm das abschließende Lob gerne auch für all die Bediensteten an, die für eine funktionierende Verwaltung tagtäglich im Einsatz sind: "Verantwortung für das Gemeinwohl zu übernehmen, das geht nicht allein", sagt er. Eine moderne Verwaltung sei dabei unumgänglich. Insofern sei es nun an der Zeit, das Staffelholz in jüngere Hände zu legen, spannte er den Bogen zu seinem Nachfolger Ferdinand Watschinger. "Mein Ziel ist es, den Bezirk Urfahr-Umgebung als Wirtschafts- und Arbeitsort ebenso zu gestalten wie als Ort zum Leben und der Erholung." Die Rolle der BH sieht der neue Chef als dienstleistungsorientierter Partner für die Bürger, die Wirtschaft und die Gemeinden. In UU seien es vor allem der gesellschaftliche Wandel und die demografische Entwicklung, die auch die Verwaltungsbehörde beschäftigt.

Aufbruchsstimmung spürbar

"Ich spüre aber vor allem auch in der Wirtschaft Zuversicht und eine gewisse Aufbruchsstimmung. So wird es bergauf gehen. Wir als Behörde wollen unseren Beitrag dazu leisten", versprach Watschinger in seiner Antrittsrede und lobte postwendend die reibungslose Amtsübergabe seines Vorgängers und das Miteinander der Bediensteten im Haus: "Ich fühle mich seit meinem ersten Tag in der Peuerbachstraße pudelwohl." Zwar sei eine BH in ihrem Selbstverständnis auch Kontroll- und Strafbehörde, in Summe wolle man aber gute, in jedem Fall brauchbare Lösungen für anstehende Probleme suchen. fell

