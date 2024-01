Bezirksjägertag: "Ich platze ja auch nicht uneingeladen in fremde Wohnungen hinein"

Die Jagdhornbläser gaben beim Bezirksjägertag in der Messehalle 2 den Ton an.

Es war vor allem der Wolf, der im vergangenen Jahr einmal mehr die mediale Berichterstattung über die Jagd im Bezirk Freistadt prägte. Vor allem der 7. November: An diesem Tag wurde im Raum Unterweißenbach erstmals ein Tier als deklarierter "Problemwolf" erlegt. Seither haben sich die Wogen etwas geglättet. Das sei der professionellen Arbeit der Jägerschaft ebenso geschuldet wie den neu geschaffenen gesetzlichen Rahmenbedingungen, sagte Landwirtschaftskammer-Bezirksobmann Martin Moser am Sonntag beim Bezirksjägertag in der Freistädter Messehalle: "Die heuer erlassene Wolfsmanagement-Verordnung stößt bei der Bevölkerung auf breite Zustimmung. Die Zeit des Abwartens ist vorbei und wir können, wenn erforderlich, auf Basis des Gesetzes gezielt Problemtiere entnehmen." Nun müsse es auch auf EU-Ebene zu einer Aufweichung des Schutzstatus kommen.

In Oberösterreich stehe die Jagd dabei Seite an Seite zur Landwirtschaft, so Bezirksjägermeister Franz Auinger: "Der Wolf ist im Bezirk angekommen und er wird auch bleiben. Nur die Jägerschaft hat die Kompetenz, bei daraus entstehenden Konflikten regulatorisch einzugreifen." Er appellierte an Jäger und Bevölkerung, jede Wolfsbeobachtung an das OÖ Wolfsmanagement zu melden: "Das geht ganz unkompliziert, beispielsweise per SMS."

Jagd wird weiblicher

Der Wolf bildet ein zwar markantes, in Summe aber doch recht kleines Detail der jagdlichen Tätigkeit im Bezirk Freistadt. 988 Jäger und 129 Jägerinnen sind in den 33 Genossenschaftsjagden und 12 Eigenjagden des Bezirks Freistadt aktiv. Dass die Jagd weiblicher wird, zeigte sich auch beim Besuch des Bezirksjägertages mit zahlreichen Frauen in der Messehalle. Um ihre Tätigkeit auch der nicht jagenden Bevölkerung näher zu bringen, werden zahlreiche Aktivitäten gesetzt: Vom eigenen Stand bei der Erlebnismesse Mühlviertel bis zu Besuchen in Schulen sowie der Vermarktung von Wildbret in Kombination mit Kochkursen. "Wir müssen diesen Dialog immer wieder neu führen, um unsere Anliegen unter die Leute zu bringen", sagt Auinger.

Die Jagd müsse hier auch als Anwalt der Wildtiere auftreten. Wachsende Siedlungsräume und der Trend zu Sport und Bewegung in freier Natur würden das Wild einem immer stärkeren Druck aussetzen. "Wir Jäger erheben nicht den Anspruch auf ein exklusives Aufenthaltsrecht im Wald", sagt Auinger. Es sei für Wildtiere jedoch problematisch, wenn immer mehr Menschen zu jeder Tageszeit und mit allen möglichen Geräten- vom Mountainbike bis zur Drohne – in der Natur unterwegs sind: "Ich platze ja auch nicht uneingeladen in fremde Wohnungen hinein."

Sorgenkind Fasan

Wie sehr sich dieser Druck schon jetzt auf die Wildbestände auswirkt, zeige der Fasanbestand, der seit Jahren stark rückläufig sei. Auinger: "Die Bestände haben sich in den vergangenen zehn Jahren halbiert." Abgesehen von einzelnen Ausreißern präsentieren sich die Streckenergebnisse bei anderen Wildarten – von Füchsen bis zu Wildschweinen - recht konstant. Dass im vergangenen Jahr wieder deutlich mehr Hasen erlegt wurden, ist eine Spätfolge der Pandemie: Die damals ausgefallenen Treibjagden werden nun wieder regelmäßig durchgeführt. Damit steigt auch der Abschuss bei den Feldhasen.

