"Ich möchte, dass meine Leute stolz sind, beim Poschacher zu arbeiten"

In den altehrwürdigen Poschacher Natursteinwerken in Gusen ist der Blick nach vorne gerichtet. Nach zuletzt wirtschaftlich schwierigen Jahren wird seit der Übernahme des Betriebs durch Leonhard Helbich-Poschacher und seine PBH-Holding vor einem Jahr kräftig in die Modernisierung und Neuausrichtung des Traditionsbetriebs (Gründungsjahr: 1839) investiert.