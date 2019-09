"Ich freue mich jeden Tag, wenn es den Gästen im Bio.Garten.Eden gefällt"

Für die Besucher der Landesgartenschau – übrigens schon mehr als 150.000 – ist nur das Ergebnis sichtbar. Die Vorbereitungen für den Bio.Garten.Eden haben jedoch bereits im April 2016 begonnen.

Was gab für Sie den Ausschlag, sich für die Stelle als Geschäftsführerin der OÖ Landesgartenschau Bio.Garten.Eden zu bewerben?

Barbara Kneidinger: Es war ein spannender Titel, den ich sofort mit Nachhaltigkeit verbunden habe – und das Thema hat mich immer schon interessiert. Der Aufgabenbereich hat sich in vielen Punkten mit meinen Erfahrungen gedeckt. Und in manchen Punkten gar nicht. Das hat mich aber nicht gestört, da ich immer schon offen für neue Herausforderungen war und am liebsten Projekte vom Start weg aufbaue.

Sie sind ursprünglich aus Lembach, waren aber viele Jahre in Tirol und Wien tätig, ehe Sie für die Vorbereitung der Landesgartenschau in das Mühlviertel zurückgekehrt sind. Wo sehen Sie Ihre Heimat?

Meine gefühlte Heimat war immer das Mühlviertel – auch wenn ich woanders gelebt habe und immer viel in der Welt unterwegs war. Mit Kind lebt es sich aber auf jeden Fall auf dem Land und vor allem in der Nähe der Familie angenehmer und einfacher. Somit werden wir die nächsten Jahre auf jeden Fall einmal hier bleiben.

Wie ist das Thema Bio.Garten.Eden entstanden?

Der "Garten Eden" entstand in unserem Fall aus Kombination von Gartenschau und Stift Schlägl, und nachdem auch die Bioschule Schlägl mit im Boot war, war klar, dass der Garten Eden bio sein muss. Voilà: Bio.Garten.Eden!

Im Kernteam sind insgesamt acht Frauen. Wann ist die erste Mitarbeiterin ins Team gekommen und wie haben sich dann alle Bereiche, die es abzudecken galt, erschlossen?

Von April bis Dezember 2016 habe ich alleine gewerkt. Seit Jänner 2017 ist Lisa Oberpeilsteiner für das Controlling und die Infrastruktur zuständig. Wir sind sozusagen die "Urgesteine". Alle weiteren Bereiche wurden dann ab 2018 nach und nach besetzt und mit Feuereifer zum Leben erweckt, wobei die Bereiche Gärtnerische Leitung, Marketing, Veranstaltungsmanagement und Gruppenbetreuung klar definierbar waren. Im Bereich Projektunterstützung war klar, dass es sich um vielfältige Aufgaben handeln wird. Wie weit das Spektrum dann tatsächlich ging, hat sich erst im Laufe der Zeit gezeigt. Es reichte von Fragen zur richtigen Tierhaltung bis hin zur Recherche nach geländetauglichen Elektromobilen.

Nun sind mehr als die Hälfte der 150 Tage Bio.Garten.Eden vorbei. Was waren für Sie bisher die schönsten Momente?

Der Eröffnungstag war ein Tag voller wunderbarer Momente – da hat einfach alles gepasst! Die Sonne hat vom Himmel gelacht, die Tulpen standen in voller Pracht und - das war das Schönste – das Feedback war durch die Bank positiv! Und so ist es auch bis heute, und daher freue ich mich jeden Tag, wenn es unseren Gästen gefällt und sie die Gartenschau zufrieden und entschleunigt verlassen!

Während der Urlaubszeit gibt es in vielen Branchen das sogenannte "Sommerloch". Wie war das im Bio.Garten.Eden?

Erfahrungsgemäß war es auf den Gartenschauen im August immer ein bisschen ruhiger. Bei uns hingegen war der August der besucherstärkste Monat – vom Sommerloch also keine Spur, wobei wir im August sicher davon profitiert haben, dass es öfter Ausflugs- als Badewetter gab.

Die Landesgartenschau ist ein zeitlich begrenztes Projekt. Wie geht es dem Team mit der Vorstellung, in wenigen Monaten nicht mehr gemeinsam zu arbeiten?

Wir beschäftigen uns aktuell mit den Abbau- und Rückbauthemen. Das Ende rückt also definitiv näher. Gleichzeitig ist es gefühlt doch noch weit weg und wir haben alle keine Zeit, um uns mit dem persönlichen Danach zu beschäftigen. Es wird auf jeden Fall komisch sein, wenn es den Bio.Garten.Eden in seiner jetzigen Form nicht mehr gibt. Und ich kann jetzt nur für mich reden: Ich werde definitiv auch die am Projekt beteiligten Menschen vermissen.

Was wünschen Sie sich für Ihre persönliche Zukunft?

Ich freue mich, wenn wir mit dem Bio.Garten.Eden einen nachhaltigen Beitrag zur Sensibilisierung im Umgang mit Ressourcen leisten konnten.

Barbara Kneidinger

Alter: 48 Jahre

Wohnort: Kramesau

Ausbildung: Betriebswirtin

Kinder: Sohn Leo (7)

Interessen: die Welt erkunden und Land und Leute kennenlernen

Lebensmotto: Wirf die Erwartungen anderer über Bord – es rudert sich leichter!

Lieblingsblume: Die Sonnenblume. Sie fokussiert sich auf die Sonne, und das gefällt mir nicht nur bei Blumen.