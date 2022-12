Hymne des Miteinanders

"Zam zam zam!" heißt es, wenn mit den Krügerln oder den Punschhäferln angestoßen wird. In diesen Zeiten kommt einem aber auch in den Sinn, was sich noch alles hinter dem "Zam" verbirgt: "zamkemma," "zamhoitn", "zamhöfn", "zamkuscheln" oder "zamsinga" zum Beispiel.

Die Familienband "Leinöl" macht in ihrem neuen Lied "Soli soin tad i" genau das zum Thema: Das Miteinander statt Gegeneinander. Solidarität, die nicht erst bei den Politikern anfangen soll, sondern bei jedem Einzelnen und seinem Nächsten. Dieser und weitere Songs sind auf dem Album "Winta" enthalten, das es noch kurze Zeit als Sonderedition samt Haube und Sticker um 24 Euro bei der Familienband "Leinöl" zu erstehen gibt: leinoelband.at/shop.

Übrigens: Ein neues Bühnenprogramm sowie ein "Suma"-Album von Leinöl sind bereits in Arbeit!

