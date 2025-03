Hybridfahrzeug in Altenfelden in Teich gelandet: Auto in Quarantäne

Weil etwas über die Straße gelaufen war, wollten sie mit dem Auto ausweichen und seien im Panholzteich gelandet - das erzählten die Insassen des Hybridfahrzeugs, eine Frau und ein Mann, zu dessen Bergung die Feuerwehr Altenfelden gestern gegen 21 Uhr alarmiert worden war.

"Als wir sahen, dass es sich um ein Hybridfahrzeug handelte, alarmierten wir die Feuerwehr Rohrbach", sagt Kommandant Jakob Bröderbauer. Diese habe einen Kran sowie eine Art Container mit Überwachungssystem für E-Autos - sollte das Fahrzeug zu brennen beginnen, könne die sogenannte Abrollmulde geflutet werden.

Auto in Quarantäne

Um das Fahrzeug aus dem Wasser zu heben, stieg ein Kamerad in Wathose ins kalte Wasser, um das Auto am Kran zu befestigen. "Der Teich ist zum Glück nicht tief, zwischen einen Meter und 1,20 Meter", sagt Bröderbauer. Der BMW wurde aus dem Wasser gehoben und in die Abrollmulde verladen. "Wir verkabelten das Unfallfahrzeug mit dem System - das funktioniert ähnlich wie ein Brandmeldesystem von Gebäuden. Wenn es anschlägt, wird die Landeswarnzentrale alarmiert." Anschließend wurde der Container mit dem Auto zu einer Fachwerkstatt nach Haslach gebracht. "Es ist noch bis mindestens morgen in Quarantäne. Wenn etwas sein sollte, wird die nächstgelegene Feuerwehr, die FF Haslach, alarmiert." Ein Hochvolttechniker der Werkstatt wird das Auto begutachten und bewerten, welche Schritte nun erforderlich sind.

