Aufgerissene Bauchdecke, ein Trümmerbruch des Oberschenkels, starker Blutverlust: Die Verletzungen der 12-jährigen Hundedame Piela lassen viel eher einen Verkehrsunfall vermuten als die feindliche Attacke eines Artgenossen. Tatsächlich wurde der Alaskan Husky aber das Opfer eines bösartigen Hundeangriffs, der sich am Wochenende am Treppelweg an der Donau in Sankt Martin zugetragen hat.