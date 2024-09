Hund biss 70-jährigen Mühlviertler in den Arm

Über das Wochenende beaufsichtigte ein 70-Jähriger aus Hellmonsödt den Hund seiner Tochter. Am Sonntag in der Früh ließ der Mann den drei Jahre alten Rüden der Rasse American Akita zum Auslauf in den Garten. Als das Tier wieder in die Wohnung zurücklief, attackierte es den 70-Jährigen mit einem Biss in den Oberarm. Der Mann wurde schwer verletzt ins Spital gebracht und später zu einem anderen Krankenhaus geflogen.

