Humorvolle Texte und meisterhafte Zitherklänge

OEPPING. Martin Springer und Wilfried Scharf gastieren auf Einladung des CLV im Gasthaus Haidvogel.

Wilfried Scharf an der Zither Bild: (privat)

Eine humorvolle Lesung mit Zitherklängen auf Weltniveau erwartet die Besucher morgen ab 18 Uhr bei freiem Eintritt im Gasthaus Haidvogel in Oepping. Für den humoristischen Teil des Abends ist Martin Springer mit seinen Texten zuständig. Die Zitherklänge liefert niemand Geringerer als Virtuose Wilfried Scharf.

Humor ist ein Lebenselixier

Auf Einladung des Christlichen Lehrervereins des Bezirkes Rohrbach treffen der pointenreiche Dichter und der Zithervirtuose in Oepping zusammen. Martin Springer hat mehrere humorvolle Bücher mit Gedichten, Kurzgeschichten, Satire und auch Liedertexte veröffentlicht. Vorwiegend in Mundart, weil diese dem herzlichen Lachen am nächsten steht. Für den Haslacher ist "Humor ein Lebenselixier, weil er zu den unsagbar wertvollen Dingen zählt, die man sich nicht kaufen kann."

Zitherklänge auf hohem Niveau

Begleitet wird der Mühlviertler morgen von dem Bruckneruni-Professor Wilfried Scharf, der zeigt, was man einer Zither alles entlocken kann. Er war Solist und Gastsolist bei zahlreichen international renommierten Orchestern wie den Wiener Symphonikern, dem Phoenix Symphony Orchestra, der Salzburger Bläserphilharmonie, dem belgischen Nationalorchester oder dem Münchner Rundfunkorchester. Außerdem trat Scharf in den großen Konzerthäusern in den USA und Kanada auf und tourte mit dem Johann Strauss Ensemble durch Japan und China. Höhepunkt war zweifellos der Auftritt mit den Wiener Philharmonikern beim Neujahrskonzert 2014.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden freilich angenommen.

