HTL Neufelden öffnet die Türen

Am Freitag, 18. Oktober, von 13 bis 16 Uhr und am Samstag, 19. Oktober, von 8.30 bis 11.30 finden dort die Tage der offenen Tür statt. Dabei können Interessierte und Neugierige die Gelegenheit nutzen, die Schule und die Ausbildungsangebote kennenzulernen. Die Schüler begleiten die Gäste bei einem Schulrundgang, der Einblicke in die verschiedenen Labors und Werkstätten bietet. Für technikbegeisterte Mädchen stehen Schülerinnen der HTL bereit, um von ihren Erfahrungen sowie besonderen Aktivitäten an der HTL zu erzählen. Darüber hinaus gibt es Vorträge zu den Ausbildungszweigen Betriebsinformatik und Automatisierungstechnik. Außerdem wir über die berufliche Perspektive als Absolvent der HTL informiert. Wer tiefer in den Schulalltag der HTL Neufelden eintauchen möchte, kann einen Schnuppertag vereinbaren. Anmeldung: 07282 / 59 55.

