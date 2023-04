Hotel Guglwald bewegt die Linzer Marathonläufer schon seit zehn Jahren

Das Mühlviertler Wellnesshotel Guglwald bereitete bei seinen Lauftreffs, die unter anderem auch im Linzer Raum abgehalten wurden, seine Teilnehmer optimal auf den Linz-Marathon vor. Die Leitung übernahm dabei niemand Geringeres als Marathonprofi Günther Weidlinger. Genau vor zehn Jahren wurde die Initiative "Guglwald bewegt" ins Leben gerufen. Damit zeigt das Hotel im Mühlviertel, dass Wellness weitaus mehr ist als nur Entspannung. Es beinhaltet auch das körperliche Wohlbefinden, welches vor allem durch Aktivität gestärkt wird. Seither "bewegt" das Hotel seine Gäste und Aktive aus der Region zum Laufen – mit einem ganz bestimmten Ziel: der Teilnahme beim Linz-Marathon. Das "Guglwald bewegt"-Team trainiert unter der Leitung von Günther Weidlinger, österreichischer Rekordhalter diverser Lauf-Distanzen. Jeder Lauftreff ist individuell – vom langsamen Dauerlauf bis zu spritzigen Intervallläufen. "So kann man sich immer auch etwas fürs persönliche Training mitnehmen", sagt Hotelchef Alexander Pilsl, der freilich auch selber mitläuft.

Zwei Monate Vorbereitung

"Meist beginnen unsere Lauftreffs zwei Monate vor dem großen Lauf in der Landeshauptstadt. Das ist die perfekte Phase, um sich als Hobbyläufer auf seine Marathondistanz vorzubereiten. Das Beste aber ist, dass wir im ‚Guglwald bewegt‘-Team an Orten trainieren, an denen unsere Läufer sonst nie die Gelegenheit dazu hätten", sagt Pilsl. Gemeint sind beispielsweise Parkhausläufe im PlusCity-Einkaufszentrum oder das Training auf der Laufbahn der Leichtathletikmeisterschaften. Nach dem Marathon geht’s aktiv weiter. Heuer gibt es zwar kein offizielles "Guglwald bewegt"-Team beim Marathon. "Wir freuen uns aber natürlich dennoch, wieder viele grüne ‚Guglwald bewegt‘-Shirts am Start zu sehen. Nächstes Jahr gehen wir dann auch wieder als großes Team an den Start", verspricht Pilsl. Bis dahin sind aber bereits einige weitere sportliche Veranstaltungen geplant, wie beispielsweise ein dreitägiges Trailrunning-Camp im September. "Dabei kommt ein Trailrunning-Experte von Salomon zu uns nach Guglwald", freut sich Pilsl auf spannende Trailruns durch das Mühlviertel.

