Hopfenbauern wählten Stefan Hofer zum Obmann

Eine Ära geht zu Ende in der Hopfenbaugenossenschaft Neufelden: Obmann Josef Reiter legt sein Amt nieder und geht in den wohlverdienten Ruhestand. Als Nachfolger tritt Stefan Hofer an. Im April 2021 standen in der Hopfenbaugenossenschaft, die heuer ihr 70-jähriges Bestehen feiert, die periodischen Wahlen an. Alle fünf Jahre werden die Funktionäre gewählt. Aufgrund der Covid-19-Situation fand diese Abstimmung erstmalig schriftlich und nicht wie gewohnt bei einer Generalversammlung statt.

Josef Reiters Leidenschaft zum Hopfenbau und zur Vermarktung dieses besonderen Produkts hat die Beziehungen und das Ansehen in der österreichischen Brauwirtschaft auf eine neue Stufe gebracht. Der Mühlviertler Hopfen wird ob seiner Qualität bei Brauern als Spezialität geschätzt.

Einige Innovationen haben von Neufelden aus die Brauprozesse positiv und nachhaltig verändert. Die Sortenvielfalt wurde erweitert und ermöglicht nun viele weitere Bierstile. Einen wesentlichen Fokus legte Reiter immer auf die direkte und regionale Vermarktung. "Die Entwicklung des letzten Jahres hat die besonders hohe Wertigkeit der regionalen Versorgung gezeigt und erneut bestätigt, dass dies der richtige Weg ist", sagt Reiter. Nach 20 Jahren Funktionärstätigkeit kann er auf eine Zeit vieler Veränderungen und Entwicklungen zurückblicken und sein Amt mit gutem Gewissen der nächsten Generation übergeben.

Nachfolgen wird ihm nach einstimmiger Wahl Stefan Hofer, bisheriger Aufsichtsratsvorsitzender aus Rohrbach-Berg, selbst praktizierender Hopfenbauer mit großem Engagement in der Hopfenbaugenossenschaft und Mitglied seit 15 Jahren. Weiters wurden heuer auch vier neue Vorstandsmitglieder und drei neue Aufsichtsratsmitglieder gewählt. Somit wurden von zehn möglichen Positionen acht neu besetzt. In der Hopfenbaugenossenschaft sind 42 Betreibe mit einer Anbaufläche von 170 Hektar vereint. (fell)