Hopfen und Bier: Schwerpunkt im "Bio.Garten.Eden"

Da lag es für die Macher der Landesgartenschau "Bio.Garten.Eden" nahe, im September drei Schwerpunktwochen dem Themenkreis rund um Hopfen und Bier zu widmen.

"Der Hopfen prägt in den nächsten Wochen nicht nur die Landesgartenschau, sondern das gesamte Mühlviertel. Überall kann man ihn fühlen, riechen und sehen. Bei der Landesgartenschau wird vom Anbau des Hopfens bis zum ersten Schluck Bier der gesamte Ablauf gezeigt", sagt Landesrat Max Hiegelsberger. Ein besonderes Schmankerl unter den vielen Veranstaltungen im September ist das Mühlviertler Bierfestival des Lions Clubs Rohrbach-Böhmerwald am Samstag ab 16 Uhr in der Stiftsbrauerei.